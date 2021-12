Eesti mänguarendajad lõid katusorganisatsiooni

Mänguarendusstuudio Gamecan on olnud viimastel aastatel väga edukas ja lükkas nüüd hoo sisse Eestis tegutsevate mänguarendusfirmade katusorganisatsioonile. Parasjagu selgitatakse välja, kui palju on üldse Eestis neid, kes mängude loomisega tegelevad. Neid võib olla mitusada.

Ametlikult 2016. aastal asutatud Gamecan tegutseb ühes Pärnu südalinna ärihoones, aga ootab juba suurematesse ruumidesse kolimise võimalust, sest ettevõtte areng on olnud sõna otseses mõttes tormiline. Firmas töötab praegu 16 rahvusest noori ja kõik ei ole Pärnus ametis.

Aga Gamecan alustas juba 2014. aastal ja alguses ei teatud mängude arendamisest midagi.

"Tegelikult kuni aastani 2019 me tegime ära vist 90 protsenti vigadest, mis mängutööstuses teha saab. Neid on sadu ja sellest me õppisime väga palju. Ja siis kaheksaliikmelise meeskonnaga me 2019 panime ühe väikse mängu välja ja see sai väga palju positiivset tähelepanu mängulevitajatelt ja suurtelt stuudiotelt. Meilt hakati küsima, kas me saame neile teenust pakkuda. Nii et nüüd me teeme oma mänge ja pakume klientidele mänguarendusteenust," rääkis Gamecani asutaja ja tegevjuht Marten Palu.

Firma käive kasvab väga kiiresti, tänavu teises kvartalis oli see 80 000, kolmandas kvartalis 240 000. Aga investeeringuid on kaasatud 800 000 eurot. Seega pole imestada, et nüüd võttis Marten Palu kätte ja lükkas koos Ott Madis Ozolitiga hoo sisse katusorganisatsioonile Gamedev Estonia.

"Meil mõlemal on suhteliselt edukad mängufirmad ja meil on raha, mida investeerida. Ja see, mis me sinna investeerime, me loodame, et see tuleb kõigile mitmekümnekordselt tagasi. Põhieesmärgiks on ühendada kohalikud mänguarendusjõud, erinevad firmad, üksiküritajad, lõppkokkuvõttes ka koolid, ülikoolid, gümnaasiumid, huvikoolid. Et meil tekiks ühtne visioon sellest, mis on Eesti mänguarendustööstus," rääkis Ozolit.

Gamedev Estonia tegevjuht Andrejs Rusinovskis tegelebki praegu sellega, et välja selgitada, kui palju on kohalikke mänguarendajaid.

"Iga päev ma korraldan intervjuusid vene keeles, inglise keeles, eesti keeles, et koguda infot ja infot on ülipalju. Mul on plaanis, et pärast paari kuud tuleb selline dokument, kus on olemas kõik vajalik info, kes mida teeb Eestis seotuna videomängudega," rääkis Rusinovskis.

Gamecanis töötavale Columbia noormehele Cristian Páezile meeldib siinne elu väga. "Ma võtsin Marteniga kontakti, meil oli intervjuu. Mulle väga meeldib Eesti kultuur ja samuti Gamecan ja ma otsustasin perega Eestisse tulla," rääkis ta.