Huvi videomängude loomise vastu kasvab

Firmasid, kus tegeletakse videomängude arendamisega, tekib üha juurde ja nii loodi mõne aja eest katusorganisatsioon. Pärnu firma Gamecan on suvepealinnas ainuke, kuid rajas juba ka oma kooli, et mänguarendajaid välja õpetada.

Gamecanis käib parasjagu lõputööde ettenäitamine. Seda teevad need, kes asusid Pärnusse õppima eelmisel sügisel ja on aastase programmi omandanud. Siis võeti vastu 30 õpilast ehk tulevast mänguarendajat.

Camecani omanik Marten Palu ütles, et oma kooli Full Cycle Game Academy lõi ta esmalt sellepärast, et oma firmasse oli talente vaja.

"Aga üleüldiselt on meil oluline Pärnus väärtust juurde luua, et noortel oleks rohkem võimalusi ja siin oleks laiem valik töökohti. Esimesel aastal, pilootaastal võtsime 30 õpilast vastu. Ja esimesed kolm kuud oli algkursus, selle tegid kõik 30 ilusasti läbi. Järgmine oli professionaalne kursus, kuhu jäi 14 või 15. Täna on nende projektide esitlus," selgitas Palu.

Kooli teine aasta läheb septembris käima ja huvi on väga suur. Palu sõnul on huvi tundvaid eestimaalasi pisut rohkem kui välismaalt tulnuid.

"Võtame vastu õpilased 150 õppekohale ehk siis mitte 150 õpilast, aga mõni on juba valinud endale näiteks mitu ainekava ja siis ta võtab mitu kohta ära. Hetkel on registreerimisi rohkem kui 30 riigist peaaegu 300 õppekohale. Nad õpivad siin kohapeal olles, meil ei ole kaugõpet," ütles Palu.

Mänguarendusfirmade katusorganisatsiooni loomise idee tuli samuti Gamecanilt ja organisatsioon on hästi käima läinud.

"Me oleme teinud juba väga palju üritusi. Pärnus oli Pärnu Gamejam, oli väga tore üritus. Tartus oli üritus, Tallinnas väga palju. Kogu aeg midagi toimub. Vähemalt ühe või kaks üritust korraldame igas kuus. Hetkel ma tean täpselt, et meil on 43 firmat. Vähem kui 1000 inimest Eestis tegeleb videomängudega. Mõnikord see on rohkem nagu hobi, aga mõnikord see on täiskoht," rääkis Gamedev Estonia juht Andrejs Rusinovskis.