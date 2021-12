Tartu Ülikooli botaanikaaias näeb taaskasutatud materjalidest jõulupärgi

Tartu Ülikooli botaanikaaias on avatud taaskasutatud materjalidest tehtud pärgade jõulunäitus "Teine ring". Pärgades on endale koha leidnud nii taimed, riidejäägid kui ka näiteks lauanõud.

"Kui inimene eeldab, et ta tuleb siia ja näebki ainult vanu asju, siis see ei ole päris nii. Siin on nii mõnegi töö sees oma idee, oma mõte, mis on tegelikult ainult tegijal teada," ütles näituse koostaja Leili Alaoja-Rein.

Nii on pärgades lisaks värskelt lõigatud taimmaterjalile kasutust leidnud näiteks mitme põlvkonna lauanõud, samuti materjalide jäägid, millele ei ole seni kasutust leitud.

"Siin on sõna otseses mõttes taaskasutuslikke asju. Keegi on ka uuele ringile ja isegi kolmandale ringile oma kunagi tehtud pärja aluse lasknud. Näiteks kuivatatud taimed on kindlasti taaskasutuslikud. See taim, mis kunagi oli vanaema kapi peal, on nüüd hoopis lilleseade sees," lausus Alaoja-Rein.



Tartu Rahvaülikooli õpilane Airi Hanikat ütles, et kuna ta tegeleb hästi palju käsitööga, siis oli tal pööningul mitu kasti vanu teksaseid.

"Ja nii kui õpetaja Leili ütles, et teine ring, taaskasutus, siis oligi esimene mõte need teksad ribadeks teha ja lillena lisasime siis puuvilla," rääkis Hanikat.

Näitusel on esindatud kokku 20 Räpina Aianduskooli ja Tartu Rahvaülikooli endiste ja praeguste floristide looming. Pärgadel praegu veel pealkirju ei ole. Selles osas saavad kaasa rääkida näituse külastajad.

Leili Alaoja-Rein ütles, et külastajad saavad nimekirja ja numbri ning nad panevad ise sellele tööle nime. "Ma arvan, et sellest saab üks lõbus mäng, kui me need nimed pärast kõik üle loeme," sõnas Alaoja-Rein.

Näitus on Tartu Ülikooli botaanikaaias avatud 5. jaanuarini.