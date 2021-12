Leht: Soome kaitsevägi ostab ilmselt F-35 hävitajad

Asja kinnitavad ajalehe teatel mitmed välis- ja julgeolekupoliitilised allikad.

Soome järgmiseks mitmeotstarbeliseks hävitajaks kandideerivad Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale Prantsusmaalt, Saab Gripen E/F Rootsist ning Lockheed Martin F-35 A ja Boeing F/A-18 Super Hornet Ühendriikidest.

Iltalehti teatel lähtub Soome kaitsevägi oma eelistuse tegemisel muu hulgas F-35 jõudlusest ja masina teadaolevast pikast elutsüklist. Lisaks mahuksid F-35 iga-aastased ekspluatatsioonikulud hankega seatud raamidesse. Raamistiku kohaselt ei tohiks tegevuskulud ületada 250 miljonit eurot, et mitte kasvada suuremaks kümnest protsendist kaitseväe rahuaja eelarvest.

Soome poliitilised otsustajad langetavad oma lõplikud hankeotsused veel sel aastal. Kaitseminister Antti Kaikkonen on ajalehele Helsingin Sanomat öelnud, et eesmärgiks on otsuse langetamine veel enne jõulupühi.