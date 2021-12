Terras ja Laanet: Soome lennukiost on märgiline

Soome reedel avalikustatav otsus valida oma õhujõududele just Ameerika Ühendriikides valmistatud hävitajad on märgiline, kuna näitab, et Eesti põhjanaaber soovib ka NATO liige olemata hoida tihedat sidet USA-ga, leiavad kaitseminister Kalle Laanet ja endine kaitseväe juhataja Riho Terras.

"See võib olla märgiliselt oluline just nimelt transatlantilise suhte tugevdamiseks Soome ja Ameerika Ühendriikide vahel," ütles Laanet (Reformierakond) reedel ERR-ile.

"See näitab selgelt, et Ameerika Ühendriikide ja Soome vaheline side on väga tugev ja Soome on väga selgelt - olles küll liitudega mitte liituda tahtev riik – valinud poole Ameerika Ühendriikide näol," ütles erukindral Terras (Isamaa), kes on praegu Euroopa Parlamendi liige

"Ehkki [Soome] presidendi pendelpoliitika Venemaaga võib meis mõnikord kahtlusi tekitada, on see selge sõnum, et Soome kõnnib NATO-ga ühte jalga. Ja kindlasti on Eesti julgeolekule väga oluline, et meie põhjanaabri õhuruum on väga professionaalselt ja väga kõvade tehniliste vahenditega kaitstud," lisas Terras. "Meie jaoks on see oluline, et Soome on selle lennukiostuga nii selgelt Ameerika Ühendriikidega koostööd defineerinud. Nii, et meil jääb üle ainult selle üle rõõmu tunda," lisas Terras.

Suurendab ka Eesti julgeolekut

Otsuse positiivset mõju Eesti julgeolekule rõhutas ka kaitseminister Laanet: "Mina saan ainult hea sõna ja pilguga vaadata selle peale, kui meie naabrid kasvatavad oma kaitsevõimet, sest kindlasti heidutuse mõttes mõjutab see ka meid positiivses mõttes, ka meil on siis rohkem julgeolekut. See, mis Soome teeb oma hävitajate ostuga, on kindlasti kogu regiooni kaitsevõimele suureks abiks."

Küsimusele, kuidas moodsate hävitajate jõudmine Soome relvastusse mõjutaks Eesti strateegilist planeerimises, vastas Laanet, et eelkõige arvestab Eesti oma võimekusega ja seejärel liitlaste uute võimete arendamise või olemasolevate võimetega. "Loomulikult käib kogu kaitsevõime planeerimine regionaalses plaanis läbi selle, et me vaatame, kui palju on erinevaid võimeid ka meie naabritel," lisas ta.

"Ega meil siin nüüd kuidagi kehvem sellest ei ole, et soomlased on tugevate relvajõududega," märkis ka Terras. "Meile on oluline, et Soome on ennast defineerinud sellisena, et olemata NATO liikmesriik on ta NATO väga tugev liitlane, mis tähendab, et see ühisrinne on läbi selle konkreetse lennukiostu kahtlematult tugevam kui ta oli eile," lisas kindral.

"Venemaa jaoks tähendab see seda, et igasugune Soome survestamine sõjaliselt on täna palju keerulisem kui ta oli eile ja näitab ka Venemaale, et Soome on väga selgelt poole valinud ning igasugune pooletoobine poliitika ei ole jätkusuutlik ja Soome on sellest aru saanud," tõdes Terras.

Soome valitsus annab reede pärastlõunal pressikonverentsi, kus meedia andmeil teatatakse otsusest valida riigi õhujõudude uueks põhirelvaks USA hävitajad F-35 ning osta koos nendega ka 200 tiibraketti AGM-158 JASSM, mis oleks hävitajate põhirelv maapealsete sihtmärkide hävitamisel.