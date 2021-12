RKIK: Soome valmistus hävitajate väljavahetamiseks põhjalikult

F-35 hävitajaid kasutasid Itaalia õhujõud Ämaris õhuturbemissioonil läinud kevadel. F-35 on viienda põlvkonna hävitaja, mis on raskemini avastatav kui eelmise põlvkonna mudelid. Samuti on lennukil moodsamad sensorid, mis laiendavad piloodi ümbrusetaju.

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu ütles, et Soome valik oli raske, arvestades konkurentsi ja hinda, kuid loogiline.

"Soomest saab teine Venemaa naaberriik Euroopas, kellel saavad olema need lennukid peale Norra. Norrakad on sellega teostanud juba ka õhuturbemissiooni Islandi kohal. Teine riik, mis samuti osaleb selles programmis ja mis on arktiline riik, on Kanada. Ka seal on need lennukid ennast tõestanud," selgitas Stoicescu.

"Kui meie naabrid võimendavad oma kaitsevõimet ja kasvatavad, siis see kindlasti heidutuse mõttes mõjutab ka meid positiivselt - on ka meil rohkem julgeolekut. See, mida Soome teeb oma lennukiostuga, on kindlasti kogu regioonile suureks abiks," kommenteeris kaitseminister Kalle Laanet.

Soome ja Rootsi on osalenud pidevalt USA ja NATO õhuõppustel ning lennanud nende käigus ka Eestis.

Soomlased valmistusid praeguste Hornetite väljavahetamiseks alates 2014. aastast.

"Nad suutsid läbi kogu programmi tagada konkurentsi. Tegid seda kõiki pakkujaid ja kõiki optsioone väga hoolikalt kaaludes, võrdselt koheldes ja pakkudes kõigile võimaluse," ütles Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor Magnus-Valdemar Saar.

Ämaris maandus USA F-35 2017. aastal külastuslennul. Hävitajad olid lennanud Utah'st osalemiseks õppustel Suurbritannias, mis valmistus neid relvastusse võtma. See oli F-35 esimene lend üle ookeani.