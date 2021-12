Myanmari kohus mõistis Suu Kyi neljaks aastaks vangi

Samade süüdistuste alusel mõisteti nelja-aastane vangistus ka endisele presidendile Win Myintile. Hunta kõneisiku Zaw Min Tun i sõnul ei viida kumbagi veel vanglasse.

76-aastane Suu Kyi on vahi all alates sõjaväe riigipöördest 1. veebruaril. Talle on esitatud rida süüdistusi, muu hulgas riigisaladuste seaduse rikkumises, valimispettuses ja korruptsioonis. Kõigis punktides süüdimõistmisel ootab Nobeli rahupreemia laureaati aastakümnetepikkune vangistus.

Myanmari hunta püüab kukutatud tsiviiljuhi Aung San Suu Kyi vangistamisega lämmatada vabadust, märkis inimõigusorganisatsioon Amnesty International esmaspäeval.

"Aung San Suu Kyile võltssüüdistuste põhjal määratud karm karistus on viimane näide sõjaväe otsustavusest likvideerida Myanmari opositsioon ja lämmatada vabadus," teatas Amnesty avalduses.