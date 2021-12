Laidmets vaidlustas oma vallandamise

"Enne selle otsuse tegemist minuga ei suheldud ja ka need alused seal ei ole õiged. Aga sellega tegelevad nüüd juristid ja ma väga täpselt ei saa kommenteerida," ütles Laidmets ERR-ile.

"Ma ei hage enda ametisse ennistamist, vaid ma vaidlustan selle otsuse, et see sedaviisi tehti," lisas ta.

"Need sündmused olid üsna ootamatud, sest see vaidlus selle üle, kas ja millist kompensatsiooni seal oleks vaja eelmisele lahkunud peadirektorile maksta, on juba augustikuust käinud, seal midagi ootamatut ei olnud," sõnas Laidmets.

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) vabastas haridus- ja noorteameti (Harno) peadirektori kohusetäitja ja endise ministeeriumi kantsleri Mart Laidmetsa ametist, kuna ministeeriumi sõnul sõlmis Laidmets ministeeriumi nimel riigile ebamõistliku lepingu Harno eelmise juhi Ulla Illissoni ettevõttega, kirjutas Eesti Päevaleht (EPL).

Ministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts ütles lehele, et Laidmets sõlmis ministeeriumi eest lepingu konsultatsioonifirmaga, andes läbipaistmatuid ja ebakorrektseid lubadusi, mis olid ministeeriumile rahaliselt ebamõistlikud.