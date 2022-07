Mart Laidmets võitis kohtus ministeeriumi

"Saavutasin selle, mida ma olen algusest peale öelnud, et sellisel viisil ametist vabastamine ei olnud õiguspärane ja seda on ka kohus nüüd leidnud," ütles Laidmets kolmapäeval ERR-ile.

Kohus muutis mullu detsembris ametist vabastatud Laidmetsa teenistusest vabastamise alust.

"Kui ministeerium põhjendas minu vabastamist ettenägematute asjaolude ja oskuste või teadmiste puudumise paragrahvi alusel, siis kohus leidis, et alus saab olla lihtsalt töölepingu aja täis saamine ja seega oli [ministri] käskkiri õigustühine," märkis Laidmets.

Harno endine juht, kes oli varasemalt ka haridus- ja teadusministeeriumi kantsler, ütles, et käis kohtus eelkõige õigust nõudmas ja tema kohta tehtud otsus võib puudutada ka teisi ministeeriumist vabastatud endisi ametnikke.

"Ma käisin seal eelkõige õiglust tahtmas, kuna minu hinnangul on liiga tehtud ka paljudele nendest kümnetest inimestest, kes HTM-ist lahkuma sunniti, tuues erinevaid suhteliselt kummalisi põhjendusi nende lahkumise alusena. Nüüd on otsus olemas, mis vähemalt kohtu esimeses astmes näitab, et selline käitumine oli juriidiliselt põhjendamatu," rääkis Laidmets.

Kohus rahuldas osaliselt Laidmetsa taotluse maksta talle töölt vabastamise eest hüvitist. Kui Laidmets taotles HTM-ilt hüvitist oma kolme kuu keskmise palga ulatuses, siis kohus otsustas piirduda ühe kuu keskmise palgaga.

Lisaks tuleb haridus- ja teadusministeeriumil hüvitada Laidmetsale menetluskulud summas 1531 eurot.

Laidmets ütles, töötab praegu erasektoris, olles palgal ringmajandusega tegelevas ettevõttes AS Keskkonnateenused.