Lutsar: laste sportimist ja teatris käimist ei tohiks piirata

"Meie soovitus oli, et me võiksime leevendustega nädala aega oodata," rääkis Irja Lutsar ERR-ile. Lutsarile teadaolevalt valitsuse istungit teisipäeval ei toimu ning seega ka piirangute leevendamist ei arutata.

"Mida see omikroni tüvi suudab teha, kui juba delta tüvi valitseb turgu, see on väga suur küsimus – selle kohta praegu väga head vastust ei ole. Teame, et vähemalt Lõuna-Aafrika teadlased on ühe artikli avaldanud, kus nad näitavad, et nakatuvad ka varem läbipõdenud."

Samas rõhutas Lutsar, et tegu on vaid ühe artikliga, mis pole retsenseeritud, kuid annab viite, et varasem immuunsus võib omikroni tüve korral osutuda vähem efektiivseks: "Kogu seda pilti kokku pannes ja teades, et terve rida laborikatseid peaksid selle nädala lõpus lõppema, oleme järgmise nädala esmaspäeval oluliselt targemad."

Lutsar lisas, et Ühendkuningriikides, kus väga pingsalt jälgitakse omikorni tüve levikut, moodustab see üks-kaks protsenti ringlevatest tüvedest. Ta täpsustas, et Lõuna-Aafrikas on omikorni tüvi levinud eeskätt seetõttu, et seal ei ole nii laialdast teiste koroonaviiruse tüvede levikut.

"Mulle tundub, et lastega seotud tegevused võiksid olla kõigile kättesaadavad ja see on tõesti väga oluline," leidis Lutsar lastega seotud piirangutest rääkides.

"Lapse teatris käimine on mingil määral osa haridusest. Ja spordi tegemine, eriti õues – need tegevused võiksid olla kõigile kättesaadavad."