Isamaa algatas eelnõu gaasi, elektri ja soojuse käibemaksu langetamiseks

Riigikogu Isamaa fraktsioon algatas teisipäevasel istungil eelnõu gaasi, elektri- ja soojusenergia käibemaksu alandamiseks 20 protsendilt üheksale, et leevendada hüppelise hinnatõusu mõjusid Eesti tarbijatele ja ettevõtetele.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles eelnõu üleandmisel, et loodab sellele ka koalitsiooni tuge. "Gaasi, elektri- ja soojusenergia kulud on enamasti sundkulud, millele pole alternatiive. Külm talv suurendab neid sundkulusid veelgi ning me ei saa seda käed rüpes pealt vaadata," ütles Seeder.

"Keskerakond on öelnud, et nad toetavad käibemaksu alandamist. Loodame, et selles küsimuses ei jagune riigikogu koalitsiooniks ja opositsiooniks, vaid lähtuda tuleb tarbijate ja Eesti majanduse huvidest," rääkis Seeder.

Isamaa fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu näeb ette gaasi, elektri- ja soojusenergia käibemaksu alandamise 20 protsendilt üheksale kuni 2023. aasta 1. jaanuarini. Samasisulise ettepaneku tegid oktoobri alguses Urmas Reinsalu, Arvi Hamburg, Priidu Pärna ja Sven Sester.