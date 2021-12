Kallas ei rutta energiakandjate maksulangetust toetama

Kallas ütles, et energeetilises mõttes on praegu erandolukord. "Meil on erakordsed külmad talveilmad, meil on tuulevaikus, hüdrojaamades on madal tootmistase. Lisaks kõrged gaasi- ja vedelkütusehinnad, väga kõrge CO2 hind ja mitmete Baltimaade elektrijaamadel on avarii tõttu seisakud, mis peaksid minu teada paari päevaga lahenema, mis võiks tuua ka teatud leevendust," rääkis Kallas.

Reformierakonna koalitsioonipartner Keskerakond tegi esmaspäeval taas ettepaneku langetada energiakandjate käibemaksu 20 protsendilt üheksale protsendile. Kallas ütles, et erinevaid ettepanekuid koguneb valitsus neljapäeval arutama ja ei öelnud, et ta Keskerakonna ettepanekut toetaks.

"Mina olen palunud tulla välja erinevate lahendustega, et mitte jääda ühte lahendusse kinni," ütles Kallas

"Kui me paneme (paika) pikaajalise lahenduse puhtalt erakorralise olukorra pealt, siis me võime minna tegelikult vales suunas. Me peame ikkagi säilitama kainet meelt, aitama neid, keda on kõige rohkem vaja aidata. Vaadata, et ükski majapidamine ei jääks külmaks ja et meil oleks piisavalt elektrit. Ja et ei teeks erakorraliste olukordade pikaajalisi lahendusi, mis tegelikult ei tule kasuks elektrituru toimimisele," rääkis peaminister.

"Kui me vaatame, mida me tahame maksudega saavutada, siis mõte on ju selles, et maksusta kõrgelt seda, mida sa ei taha, et areneks. Kui me tahame propageerida energiasäästu, kui me tahame tegelikult seda, et meie majad oleksid soojuspidavamad ja inimesed käituksid keskkonnateadlikumalt, siis suuremat tarbimist madalamalt maksustada ei ole ju õige," ütles Kallas.

Kallas märkis, et kõige odavam energia on kokku hoitud energia.

"See on ju teada-tuntud tõde. Kõik suuremad lahendused on tulnud energiakriisides. Jah, sel hetkel ongi väga-väga keeruline ja neid inimesi tuleb kindlasti aidata, kes on hädas, aga mõelda ka pikemale lahendusele, et kuidas me saame tegelikult energiasäästlikumalt toimetada ja ka keskkonnasõbralikumalt," rääkis Kallas.

Samas ütles Kallas, et üks lahendustest võib olla ka energiakandjate maksumäära langetamine. "Ma olen palunud majandus- ja kommunikatsiooniministril tulla välja erinevate lahendustega, mida valitsuses arutada saaks. Üks lahendus on see. Aga me peame vaatama ka pikas perspektiivis: milliseid eesmärke see kannab ja kas pikas perspektiivis töötab ning lisaks, et kas see tegelikult ka aitab neid, keda aitama peab," märkis Kallas.

Kallas tõi veel välja, et mitte kõik Eesti elanikud ei ole elektri järsust hinnatõusust pihta saanud. "Eestis on 45 protsenti börsipaketiga lepinguid, samas kui näiteks Soomes on neid ainult 10 protsenti. Seega kuskil pooli elektritarbijaid praegused (hinna)tipud nii otseselt ei mõjuta, kui, siis ülejäänud poolt. Aga loomulikult esimene soov on leida lahendus, mis tagaks stabiilse elektri hinna," rääkis Kallas.

Kallase sõnul on Eleringi ja Eesti Energia esindajad kutsutud valitsusse, et saada tervikpilti olukorrast, mis elektribörsil Nord Pool toimub. "Mis on need pudelikaelad ja kas on ka mingeid lahendusi, mida me saaks teha kas või suheldes siis teiste riikidega, et mitte jääda kinni ainult ühte kindlasse lahendusse, vaid mõelda natuke laiemalt," rääkis Kallas.