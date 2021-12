Jaak Aab ei ole kindel, et energiakandjate käibemaksu saab langetada

"See on üks ettepanek, mida on võimalik arutada. Ma ei ole kindel selles. Selle ettepaneku on teinud sealhulgas ka keskerakond. Ma arvan, et kui me oleks tahtnud seda maksu õigeaegselt langetada, siis me oleks pidanud seda menetlema suvel. Aga välistatud ei ole. See on üks võimalus," ütles Aab.

Aab rääkis, et võrgutasude osalises kinni maksmises ja kompensatsioonimeetmetes jõudisd Keskerakond Reformierakonnaga kokkuleppele, aga mitte maksude osas.

Aabi sõnul võiks tõsta kompensatsiooni meetmete piiri suhtelise vaesuse pealt keskmise sissetuleku peale. "Tõenäoliselt kõik leibkonnad, kes saavad sissetulekut alla keskmise on siiski päris suures hädas. Sinna peab sihtima ka toetuse. Kaalume seda, et need toetused võiks katta kuni keskmise sissetulekuni. Seda on võimalik teha sellest samast CO2 rahast. Siin on vaja teha lihtsalt poliitiline otsus, et tõsta seda määra ülespoole," sõnas Aab.

Heal järjel olevad pered, kes on ajutistes toimetulekuraskustes, peaks Aabi sõnul pöörduma aga abi saamiseks omavalitsuse poole. "Ka neid toetusmeetmeid, mida me hakkame CO2 rahade eest rahastama vahendavad omavalitsused," ütles minister.

"Alates detsembri lõpust või jaanuari algusest saab kohalikust omavalitsusest seda toetust küsida ja nüüd valitsus otsustab, kas me seda piiri tõstame kõrgemale," ütles Aab.