Põlevkiviõli tootmise tulevik on ETS-i tõttu hägune

Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko ütles, et Euroopa Komisjoni esitatud muudatuste kohaselt on kavas hakata vähendama tasuta kvootide jagamist. Kuigi seda kavandatakse järk-järgult ja leebemas mahus algselt plaanitust, mõjub see õlitööstusele negatiivselt.

"Täna on õlitööstusel 97 protsenti tasuta kvooti, viies selle 50 peale on selle mõju ülisuur ka õli tootmisele. Me peame väga selgelt vaatama, milliseid investeeringuid me suudame teha, et selles olukorras õli tootmise konkurentsivõimet säilitada. Kahjuks seal muutust ei ole, õli tootmine on surve all," ütles ta.

Durejko sõnul puudutab Iru elektrijaama tulevikku see, et suuremad prügipõletuskäitised lähevad samuti ETS süsteemi alla.

"Iru elektrijaam hakkab tasuma elektri- ja soojatootmiselt CO2 kvooti, mis sisuliselt tähendab, et prügist energia tootmine muutub aastast 2031. kallimaks. Millisel kujul see üleminek toimub, ei ole täna veel sätestatud. See sõltub ka Eesti ja teiste liikmesriikide huvidest, aga selline suund on võetud täna selle paketiga."

Energeetika- ja kliimaminister Andres Sutt (Reformierakond) ütles, et Eesti kujundab oma seiskohad sügiseks

"Meil on 900 lehekülge seletuskirja, nii et selle läbitöötamisega me tegeleme. Konsulteerime erinevate osapooltega, sealhulgas ettevõtete ja teiste huvirühmadega. Esimene poliitiline arutelu energia- ja keskkonnaministritega on oktoobris ja selleks ajaks on meil olemas ka seisukohad," sõnas Sutt.

Sotsiaaldemokraadist rahvasaadik Jaak Aab lausus, et heitkogustega kauplemise süsteemi muudatusettepanekute suund on õige.

"Kauplemisel spekuleerimise võimaluse vähendamine, et tasuta kvootiga lihtselt äri ei tehtaks, vaid need läheks õigel eesmärgil kasutusse. Siis lisaks, et see hind oleks prognoositavam ehk suurendatakse kvootide reservi ja hoitakse seda, siis kui on näiteks mingitel kriisihetkedel vaja," lausus Aab.

Isamaasse kuuluva Euroopa Parlamendi liikme Riho Terrase arvates tuleks aga kogu ETSi süsteem lõpetada.

"ETS kui selline on põhimõtteliselt kahjulik Euroopa konkurentsivõimele, see on selgelt nüüd välja tulnud. Ehk et sellega edasi tegeleda - minu arust tuleks see kõik ära lõpetada, aga seda ettepanekut (Euroopa) Komisjonilt ei tule ja seetõttu läheb see parlamendis väga tõsisesse arutellu," leidis ta.