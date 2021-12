Soomest sisse toodud haigusjuhtude arv kasvab

Terviseameti epiidülevaatest nähtub, et üha enam haigusjuhte tuuakse sisse Soomest. Briti uuringu järgi ei pruugi omikroni tüvi alluda läbipõdemise järel tekkinud immuunsusele.

Viimase 14 päeva haigestumus vähenes kõikides maakondades keskmiselt 21 protsendi võrra. Kõige suurem oli langus Lääne-Virumaal (41,7 protsenti), Põlvamaal (41,5), Läänemaal (44,1), Viljandimaal (37,1) ja Jõgevamaal (34 protsenti).

Nakatumiskordaja R püsib sarnaselt eelmise nädalaga 0,85 peal, kuid Harjumaal ja Ida-Virumaal on tekkinud oht, et see võib tõusta ühe peale.

Nakatumiskordaja R üle Eesti. Autor/allikas: Terviseamet.

Terviseamet prognoosib järgmistel nädalatel nakatumiste kerge languse jätkumist. Sel nädalal võib oodata keskmiselt 400–450 nakatunut päevas ja veidi üle 3000 nakatunut nädalas. Haiglaravi vajavate inimeste arv peaks langema alla 200.

Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine ehk kaardil märgitud kollase värviga. Sarnaselt eelmise nädalaga prognoosib terviseamet endiselt aasta lõpuks rohelise riskitasemeni jõudmist.

Omikroni tüvi ei pruugi alluda läbipõdemise järel tekkinud immuunsusele

Möödunud nädalal võrreldes üle-eelmise nädalaga on haigestumine langustrendis kõikides maakondades (välja arvatud Harjumaal ja Ida-Virumaal, kus langes nädalaga vaid viis protsenti). Haigestunute arvu vähenemine oli suurim vanuserühmades 10–14 aastat (langus 31 protsenti), 0–4 aastat (langus 27 protsenti), 60–64 aastat (22 protsenti) ning 50–59 aastat (21 protsenti).

Nakatumise prognoos. Autor/allikas: Terviseamet.

Eelmisel nädalal tuvastati Eestis kuus omikroni kahtlusega juhtu. Kõik inimesed olid vaktsineeritud. Viis neist saabusid Lõuna-Aafrika Vabariigist ja üks Dubaist.

Ühendkuningriigis tehtud uuringute kohaselt võib nakatumise ja nakkusohtliku perioodi vaheline aeg olla lühem ning võrreldes delta tüvega on omikroni tüve ülekandumise kiirus 2–3 korda suurem. Samuti on sellel tuvastatud oluline võime mitte alluda läbipõdemise järel tekkinud immuunsusele.

Nakatumispaigad. Autor/allikas: Terviseamet.

Võrreldes üle-eelmise nädalaga suurenes nakatumine perekonnaringis (50,7 protsendilt 54,5 protsendile), tervisehoiu- ja hoolekandeasutuse klientide seas (2,2 protsendilt 2,7-le) ning nende hulgas, kes said nakkuse välismaal (4 protsendilt 4,6-le). Vähenenud on nakatumine laste- ja õppeasutustes.

Nakatumiskoht jäi teadmata 408 juhul ehk 12,7 protsendil kõigist nakatumisjuhtudest.

Perekonnas nakatumine suureneb

Lapsed (0–19 aastat) nakatusid peamiselt perekonnas (60 protsenti) ja õppe- ja lasteasutustes (28 protsenti). Nakatumispaik jäi teadmata 4 protsendil juhtudest.

Tööealiste (20–69 aastat) nakatumispaigad võrreldes nädal varasema ei muutunud ja peamised nakkuse saamise kohad olid kodu ja töö.

Eakad (üle 70 aasta) nakatusid peamiselt perekonnas (langus 48 protsendilt 39 protsendile), tervishoiu- ja hoolekandeasutustes (tõus 15 protsendilt 23 protsendini). Nakatumispaik jäi teadmata 24 protsendil juhtudest.

Üha rohkem sisse toodud haigusjuhte pärineb Soomest

Eelmisel nädalal nakatus 53 hoolekandeasutuse elanikku. Kuus elanikku hospitaliseeriti ning surmajuhtumeid oli seitse, kellest neli olid vaktsineeritud.

Registreeriti 147 sisse toodud haigusjuhtu, mille osakaal moodustas 4,6 protsenti nakatumistest ja on olemas andmeid nakatumispaiga kohta. Võrreldes üle-eelmise nädalaga kasvas sisse toodud juhtude osakaal.

Sisse toodud haigusjuhud olid seotud reisimisega 25 riigis. Kõige rohkem haigusjuhte toodi sisse reisimisega Soomes (54 juhtu), Egiptuses (16) ja Suurbritannias (12).

29. novembri seisuga oli haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus endiselt 69 aastat. 60-aastaste ja vanemate isikute osakaal oli haiglaravil patsientidest 77,5 protsenti.

Covid-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes. Autor/allikas: Terviseamet.

Võrreldes üle-eelmise nädalaga on haiglaravil viibivate patsientide osakaal suurenenud vanuserühmas 60–69-aastased ja vähenenud 50–59- ja 30–39-aastaste hulgas.

Koroonasurmades ülekaalus vaktsineerimata inimesed

Eelmisel nädalal suri 27 inimest vanuses 35–104 aastat, kelle keskmine vanus oli 79,6 aastat. Neist olid vaktsineerimata 19 inimest (70,3 protsenti).

Vaktsineerimiskuur oli lõpetatud kaheksal inimesel, kellest seitse olid vaktsineeritud Pfizeri vaktsiiniga. Kõikidel inimestel olid ka kaasuvad haigused.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes. Autor/allikas: Terviseamet.

Eelmisel nädalal manustati 33 622 doosi vaktsiini, mida on 3,38 protsenti vähem kui üle-eelmisel nädalal (34 800 doosi).