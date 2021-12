Enne peatset sula tuleks katused lumest puhtaks teha

Talvel on ilm muutlik ning peatse sula tõttu tuleb tänavatel tähelepanelikult liikuda, sest katustelt võivad alla langeda lume- või lausa jääkamakad. Selliste olukordade vältimiseks on just praegu õige aeg hooned lumest puhtaks teha.

Möödunud nädalavahetuse lumesadu oli Tallinnas küllaltki erakordne, sest kahe ööpäevaga sadas maha pea sama palju lund, kui eelmisel aastal kahe kuu peale kokku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinnas võib juba kohata ka ohutoonides töömehi, kes katustelt lund alla roogivad ja jääpurikaid eemaldavad.

Endise Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse hoone katus oli soojustamata ning suurte jääpurikate eemaldamine nõudis omajagu aega. Igaüks katusele ronida ei tohigi, vaja on mitmepäevast väljaõpet ja lisavarustust.

"Kõige olulisem on see, et on kõrgtöödel vajalikud rakmed, peab olema kiiver. Peavad olema vajalikud julgestusvahendid. Siis on n-ö turvavahendid, erinevad haaratsid, millega üle selle liikuda. Köied peavad olema kaitstud. Siis on vaja inimesel all kindlasti, et oleks vile või raadiosaatja. Labidad ja sahad peavad olema nööriga enda küljes kinni. Kummihaamrit kindlasti kasutada, mitte teravaid riistu. Me võtame labidatelt ka teravad otsad ära, et need ei kahjustaks katust. Maas peavad olema koonused, sildid, lindid," kirjeldas Skyprofi tegevjuht Mihkel Nurm.

Katusel peab olema vähemalt kaks väljaõppega spetsialisti, samuti üks inimene all, kes tagab turvalisust.

"Praegu ongi parim aeg lund koristada, sest see on veel pehme. Läheb üsna kiiresti. Kui tuleb sula ja siis uuesti külmaks läheb, siis on ta üks suur jääkamakas seal katusel," ütles Nurm.

Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere sõnul on katused enamasti heas seisus, kuid suurema lumesaju järel ei jõuta alati koristada.

"Talvel sajabki lund. Talvel vahepeal külmetab, sulatab ja tekitabki purikaid ja lund ka katustele. Kõik võiks ka lisaks sellele, et jalgade ette maha vaatavad, aeg-ajalt pilgu üles visata, et sealt midagi kaela ei tule," rääkis Toompere.

Kui lumi siiski katusele jääb, võtab munitsipaalpolitsei kinnistu omanikuga ühendust ning äärmisel juhul vormistatakse kinnistu omanikule ka trahv. Tänavu kedagi veel trahvima pole pidanud ja seni on piisanud meeldetuletusest.