Kagu-Eesti piirkondades kaugkütte hinna tõusu karta ei ole

Kagu-Eesti paljudes piirkondades kaugkütte hind niipea ei tõuse, sest soojatootjatel on nii gaasi kui ka elektri hind pikaajaliste lepingutega kindlaks määratud.

Põlva Soojus varustab soojaga enamikku Põlva kortermaju ning kütab soojaks mitmes väiksemas asulas olevaid kortereid, kus sooja hind tõuseb järgmisel aastal vaid natuke üle kolme euro megavatt-tunni eest. Kui mõnes piirkonnas on hind üle saja euro, siis Põlva Soojuse klientidel tuleb maksta 65 eurot 54 senti MWh eest.

"Hinnale on avaldanud survet hakkepuidu hinnatõus. Gaasi puhul meil seda survet karta ei ole, sest Eesti Gaasiga kehtib leping 31 detsembrini aastani 2022," ütles Põlva Soojuse juhatuse liige Tarmo Kirotar.

Ka Räpinas ei ole kaugküttevõrgus olevatel inimestel toasooja hinnatõusu karta, sest vallal on sõlmitud pikaajalised lepingud nii elektri kui ka hakkepuidu tootjatega ja soojuse eest tuleb elanikel maksta megavatt-tunni eest 61 eurot ja 86 senti.

"Kõik sõltub konkurentsiametist. Kui sa sinna oled taotluse teinud, siis sa saad hinda tõsta, aga kuna meil on hakkepuidu katlamaja, gaasi me üldiselt ei kasuta, siis me ei ole seda taotlust hinna suurendamiseks teinud ja praegu tuleme ots-otsaga kokku. Enne järgmist sügist hinnaga ei tohiks (midagi) juhtuda," lausus Räpina abivallavanem Riho Luht.