EVA-316 alustas Pärnu lahel jää murdmist

Neljapäeval kell 15.45 pärastlõunal Hundipea sadamast teele asunud EVA-316 jõudis Pärnu Sadama Jannseni kai äärde reedel kell 11.30. Kapten Armin Sirelpuu ütles, et ilm polnud kõige parem ja öö läbi sai kõikuda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

15 aasta jooksul on nii varajast Pärnusse minekut olnud harva. "Viimase 15 aasta lõikes on see vast kas kolmas või neljas kord, kus me tuleme Pärnusse enne uut aastat. Tavapärane jäämurdepriood hakkab 10.-15. jaanuar ja umbes märtsi lõpuni, aprilli alguseni," rääkis Sirelpuu.

Kui tööd on palju, kulutab EVA-316 arvestataval hulgal diislikütust. Sirelpuu sõnul pole mingi ime, kui seda kulub ligi 10 000 liitrit päevas.

"Seda on eriti vaja siis, kui laevu on väga palju lahti vaja sõita. Kui on stabiilselt, et laev tuleb järgi, siis ei ole probleemi. Aga kui laevad jäävad kinni ja on vaja neid lahti pidevalt sõita, see tekitab ka suuremat kütusekulu," selgitas kapten.

EVA-316 oli reedel juba ühel laval abiks, aga väga palju jäälõhkuja abi vajavaid laevu veel pole. Oluline on valmisolek.

"Me peame valmis olema. Kui laevad kohal on ja valmisolekut ei ole, siis on väga halb. Oleneb sellest ju, kui tugev tuul puhub ja mis ilmakaarest. Teatud ilmakaartest - lõunast ja edelast - võib probleeme tekitada just rüsijää," rääkis Pärnu Sadama juhatuse liige Mati Einmann.

EVA-316 valmis 1980. aastal Soomes ning 2004. aastal ehitati see ümber mitmeotstarbeliseks laevaks, millel on muu hulgas jäämurde- ja reostustõrjevõimekus. Laeva meeskonnas on 13 liiget.