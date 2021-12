Kentuckys on tornaado nõudnud enam kui 70 inimese elu

Palju inimesi sai surma Kentucky Mayfieldi linna küünlavabriku katusevaringu tagajärjel.

Sotsiaalmeedias levivatel piltidel ja videotel on näha tormist räsitud Mayfieldi. Majadest on järel rusud, metallkonstruktsioonid on väändunud, tänavad on täis murdunud puid ja telliskive.

"Ma kuulutasin enne südaööd välja eriolukorra," teatas Kentucky kuberner Andy Beshear hommikul ja lisas, et välja on saadetud suured pääste- ja otsingurühmad, kuid töid raskendab laialdane elektrikatkestus.

"Olime üsna kindlad, et kaotame üle 50 kentuckylase. Nüüd olen kindel, et see arv on üle 70. See võib tegelikult enne päeva lõppu ületada 100," rääkis Beshear hiljem Mayfieldis toimunud pressikonverentsil.

Tornaadod liikusid ka teistes osariikides

Reede õhtul ja laupäeva varahommikul tabas USA kesklääne- ja lõunaosariike mitu tornaadot.

Vähemalt üks inimene hukkus Arkansase osariigi Monette'i linnas, kus tornaado räsis kõvasti 86 voodikohaga hooldekodu, kinnitas sealne omavalitsusametnik. 20 inimest jäi kokkuvarisenud hoonesse lõksu. Viie inimese vigastused on tõsised.

Lisaks on kohalik ajakirjandus teatanud veel ühest Arkansase tornaadoohvrist.

Kannatada said ka Missouri ja Tennessee linnad, kui neid tabas üks tugevamaid keeristorme aastate vältel.

Besheari sõnul purustas üks, esmalt Missouris maabunud tornaado Kentuckys maad enam kui 200 miili ulatuses.

Pikim tornaado, mida kunagi on USA-s maapinnal jälgitud, oli 219-miiline torm Missouris 1925. aastal, mis nõudis 695 inimelu.

Sajad inimesed osalesid ööl vastu laupäeva päästetöödel Amazoni laohoones, kus öine vahetus oli õnnetuse jõulutellimisi teele saatmas.

Collinsville'i päästeameti teatel on tegemist paljude kannatanutega õnnetusega ja laohoonesse jäi lõksu palju inimesi.

Piltidelt on näha, et Edwardsville'i linnas asuva hiigelsuure Amazoni lao üks sein on sisse varisenud ja suur osa katusest kokku kukkunud. Edwardsville'i politsei teatel on ohvreid.

Tennesees on tormiohvreid kaks.

Keeristormid tuuseldasid nelja osariiki: Missourit, Arkansas'd, Kentuckyt ja Tennesseed. Illinoisis on tornaadohoiatus veel jõus.

Biden nimetas ohvriterohkeid tornaadosid kujuteldamatuks tragöödiaks

USA president nimetas mitukümmend inimelu nõudnud tornaadosid ja torme kujuteldamatuks tragöödiaks.

"Kaotada lähedasi säärases tormis on kujuteldamatu tragöödia. Me teeme kuberneridega tööd, et neil oleks ellujäänute otsimisel ja kahjude hindamisel olemas kõik, mida nad vajavad," kirjutas Biden Twitteris.