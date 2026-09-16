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Soome ja Rootsi plaanivad Läänemere seireks meredroonide ühishanget

Välismaa
Helsingi.
Helsingi. Autor/allikas: Kai Vare/ERR
Välismaa

Soome ja Rootsi kaaluvad Läänemere julgeoleku parandamiseks meredroonide ehk mehitamata valvepaatide ühishanget.

Pinnadroonid saavad edastada olukorrapilti operatsioonikeskustesse. Eesmärk on käivitada mehitamata alustega ühine lühiajaline merevalveoperatsioon veel sel aastal.

"Hetkel on tõenäoline, et hangime sellise võimekuse ühiselt ja jagame seda ressurssi ajaliselt, nii et mõlemad pooled saavad sellest ühishankest või ajutisest kasutusõigusest kasu," ütles Soome mereväe ülem Tuomas Tiilikainen.

Lisaks saadab Rootsi lähinädalatel Soome lahte ühe korveti, mis hakkab koos Soomega mereseiret tegema. Operatsiooni ajaks allutatakse Rootsi laev Soome kaitseväe juhtimisele ning selle ülesanded ja volitused on samad mis Soome alustel. Vajadusel võib laev osaleda ka Soome territoriaalse terviklikkuse tagamisel.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/Yle

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