Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu

Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile.

Maakondlikud bussiliinid elavad juba aastaid töövõtjate ja tööandjate sõlmitud üldtöökokkuleppe järgi, millega kehtestatakse bussijuhtide palgamäär.

Maanteetranspordi liit ja transpordi ametiühing leppisid 2025. aastal kokku, et edaspidi tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. Maakonna liiniload sõlmitakse kaheksaks aastaks ja just tänavu hakkavad ühistranspordikeskused esimesi uutel tingimustel hankeid tegema.

"Meil järgmise viie aasta jooksul uuenevad kõik lepingud. Osad on juba nii-öelda uuenenud, mõned on praegu veel nii-öelda menetluses. Järgmine aasta on kaks lepingut ja siis kahe lepingu kaupa aastas kuni aastani 2031. Nüüd uute lepingutega on see keskmise palga nõue täitsa sees olemas," sõnas Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Andrus Nilisk.

Arvestusse läheks eelmise aasta keskmine palk ehk umbes 2100 eurot, samas kui praegused bussijuhid, kelle leping kestab veel mitu aastat, saavad tänavu 1500 eurot. Nende palka tõstetakse indekseerimisega.

"Vanade lepingutega on ka niimoodi, et iga aasta tõuseb 100 eurot juurde aastas, et ta jõuab siin enam-vähem samale tasemele, aga uute lepingutega on see tõus järsk," sõnas Nilisk.

Kuid palgatõus tähendaks riigipoolse iga-aastase dotatsiooni suurendamist inimeste maksurahast.

"Palgakulu nii-öelda liinikilomeetri hinnas on umbes pool, et loomulikult sellel on mõju dotatsioonile. See on umbes poolteist miljonit eurot aastas nii-öelda täiendav dotatsiooni vajadus sellel üleminekuperioodil. Siiani on viimased viis aastat olnud niimoodi, et igal aastal, kui riigieelarve on vastu võetud, siis aasta lõpuni seda piisavat rahastust ei ole ja aasta keskel siis leitakse seda raha juurde," ütles maanteetranspordi liidu direktor Kersten Kattai.

Õpetajate töötasu alammäär on tänavu 1970 eurot. Eesti mediaanpalk on olnud tänavu 1750 eurot. Nüüd tuleks minister Hendrik Johannes Terrasel küsida dotatsiooniks raha juurde, et maksta bussijuhtidele 2100 eurot.

"Ma tean, et see kokkulepe on tehtud. Sellel on võib-olla mõju siis nendele pakkumishindadele kilomeetri pakkumistena. Aga ma näen, et järgmisel aastal, kuna meil lepinguid uueneb suhteliselt vähe, see eelarvet mõjutada ei tohiks," lausus Terras.