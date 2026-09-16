X!

Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu

Majandus
Foto: Priit Mürk/ERR
Majandus

Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile.

Maakondlikud bussiliinid elavad juba aastaid töövõtjate ja tööandjate sõlmitud üldtöökokkuleppe järgi, millega kehtestatakse bussijuhtide palgamäär.

Maanteetranspordi liit ja transpordi ametiühing leppisid 2025. aastal kokku, et edaspidi tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. Maakonna liiniload sõlmitakse kaheksaks aastaks ja just tänavu hakkavad ühistranspordikeskused esimesi uutel tingimustel hankeid tegema.

"Meil järgmise viie aasta jooksul uuenevad kõik lepingud. Osad on juba nii-öelda uuenenud, mõned on praegu veel nii-öelda menetluses. Järgmine aasta on kaks lepingut ja siis kahe lepingu kaupa aastas kuni aastani 2031. Nüüd uute lepingutega on see keskmise palga nõue täitsa sees olemas," sõnas Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Andrus Nilisk.

Arvestusse läheks eelmise aasta keskmine palk ehk umbes 2100 eurot, samas kui praegused bussijuhid, kelle leping kestab veel mitu aastat, saavad tänavu 1500 eurot. Nende palka tõstetakse indekseerimisega.

"Vanade lepingutega on ka niimoodi, et iga aasta tõuseb 100 eurot juurde aastas, et ta jõuab siin enam-vähem samale tasemele, aga uute lepingutega on see tõus järsk," sõnas Nilisk.

Kuid palgatõus tähendaks riigipoolse iga-aastase dotatsiooni suurendamist inimeste maksurahast.

"Palgakulu nii-öelda liinikilomeetri hinnas on umbes pool, et loomulikult sellel on mõju dotatsioonile. See on umbes poolteist miljonit eurot aastas nii-öelda täiendav dotatsiooni vajadus sellel üleminekuperioodil. Siiani on viimased viis aastat olnud niimoodi, et igal aastal, kui riigieelarve on vastu võetud, siis aasta lõpuni seda piisavat rahastust ei ole ja aasta keskel siis leitakse seda raha juurde," ütles maanteetranspordi liidu direktor Kersten Kattai.

Õpetajate töötasu alammäär on tänavu 1970 eurot. Eesti mediaanpalk on olnud tänavu 1750 eurot. Nüüd tuleks minister Hendrik Johannes Terrasel küsida dotatsiooniks raha juurde, et maksta bussijuhtidele 2100 eurot.

"Ma tean, et see kokkulepe on tehtud. Sellel on võib-olla mõju siis nendele pakkumishindadele kilomeetri pakkumistena. Aga ma näen, et järgmisel aastal, kuna meil lepinguid uueneb suhteliselt vähe, see eelarvet mõjutada ei tohiks," lausus Terras.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:50

OTSEBLOGI | Kas võrkpallikoondis avab lõpuks EM-il võiduarve? Uuendatud

19:42

Soome ja Rootsi plaanivad Läänemere seireks meredroonide ühishanget

19:41

Shein koondisemängudest loobumisest: minu keha vajab seda pausi

19:06

Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu

19:01

Schjönning-Larseni klubi sai lõpuks võidu kätte

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:53

Ukraina tabas Venemaa pommituslennukit Su-24 Uuendatud

18:46

Eesti maletajad alustasid olümpiat kindlate võitudega

18:45

Päevakaja (16.09.2026 18:00:00)

18:45

Jaan Elken EKL-i oksjonist: need tööd peavad olem avalikus kogus, mitte kapi taga

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

11:24

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn Uuendatud

15.09

USA naftatöösturid: kütusekriis on käes

18:53

Ukraina tabas Venemaa pommituslennukit Su-24 Uuendatud

05:39

Osa lapsi tõrgub uutele nõuetele vastavat kooli- ja lasteaiatoitu söömast

15.09

Sõja 1665. päev: Ukraina vabastas Donbassis ühe asula Uuendatud

15.09

RKIK lükkas Dataseli lepituspakkumise tagasi

15.09

Moskva väitel kujutab Prantsuse tuumavihmavari Venemaale ohtu

06:32

Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso: Valge Maja on väike ja armas

09:59

Saksa õhuväe baasi lähedale kukkus lõhkeainega droon

07:34

USA demokraadid tahavad teada, miks rahastas Vene oligarh Trump juuniori pulma

ilmateade

SPORT

19:50

OTSEBLOGI | Kas võrkpallikoondis avab lõpuks EM-il võiduarve? Uuendatud

19:41

Shein koondisemängudest loobumisest: minu keha vajab seda pausi

19:01

Schjönning-Larseni klubi sai lõpuks võidu kätte

18:46

Eesti maletajad alustasid olümpiat kindlate võitudega

loe: kultuur

18:45

Jaan Elken EKL-i oksjonist: need tööd peavad olem avalikus kogus, mitte kapi taga

18:00

Andrei Hvostov: lihtsustatud ümberjutustused klassikast on parem kui mitte midagi

17:23

Epner "Pealtnägijale" kunstnike liidu oksjonist: mõned hinnad on häbematult soodsad

16:00

Kultuuriportaal soovitab: 70. sünnipäeva tähistava Rao Heidmetsa "Tuvitädi" Jupteris

loe: eeter

18:00

Andrei Hvostov: lihtsustatud ümberjutustused klassikast on parem kui mitte midagi

17:23

Epner "Pealtnägijale" kunstnike liidu oksjonist: mõned hinnad on häbematult soodsad

15:09

Sotsiaalmeedia toidusisulooja: ettekokkamine teeb argipäevad lihtsamaks

13:48

Vaimse tervise õde: kehale ja vaimule ei meeldi teadmatus

Raadiouudised

18:40

EK presidendi kõnes kõlanud lubadusi kuulati skepsisega

18:35

Valitsus otsib riigieelarves kärpekohti taristuinvesteeringutest

17:55

Ida-Viru meditsiiniasutused alustaid ühiskampaaniat uute arstide meelitamiseks maakonda

17:15

Opositsioon läheb valitsuse umbusaldamise plaaniga edasi

16:50

Viru vangla kinnipeetavad õppisid selgeks kirivööde kudumise

15:45

Eesti märtsis äraantud kütusevarusid praegu tagasi ostma ei hakka

15:30

Raadiouudised (16.09.2026 15:00:00)

15:30

Jõgeva saab peagi nüüdisaegse linnasüdame

13:55

Kihnu Veeteed ja laevapere saavutasid kokkuleppe ning streik jääb ära

12:35

Raadiouudised (16.09.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo