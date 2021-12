Kutsikavabrikuid avastatakse järjest rohkem

Ida-Virumaalt päästetud ligi 100 koera toibuvad praegu Varjupaikade MTÜ-s ning on mõne aja pärast valmis koju minema. Kutsikavabrikuid, kus väikestes korterites elab koos kümneid ja kümneid koeri, on viimasel ajal avastatud sageli.

Sillamäel asunud kutsikavabrikust jõudis Varjupaikade MTÜ hoole alla 94 koera, kellest 38 on Tallinna varjupaigas. Koerad võivad olla vanuses kahest aastast kuni üle kümneaastasteni.

Kutsikaid on nende hulgas vähe. Praegu kohanevad nad alles inimestega. Tallinna varjupaigas olevatest lasi end rahulikult sülle võtta vaid üks.

"Kohe sisse tulles olid nad ikka väga-väga hirmul. Pelgasid inimest ja pole ka imestada arvestades, mis tingimustes nad elasid. Aga nüüd on nädal möödas sellest ja nad vaikselt juba kõik avanevad ja muutuvad julgemaks. On ka neid, kes poevad puurinurka ja ei julge nina välja pista. Aga nad teevad kiiresti edusamme," rääkis Varjupaikade MTÜ pressiesindaja Anni-Anete Mõisamaa.

3. detsembril päästis põllumajandus- ja toiduamet koos loomapäästegrupi ja Varjupaikade MTÜga ühest Sillamäe korterist üle 90 chihuahua-laadse koera. Loomad olid näljased, räpastes tingimustes, osa neist oli pandud puuri. Päästeoperatsioon kestis terve öö.

"Noh, hullumaja. Sa ei suuda neid isegi üle lugeda, sa ei saa neid kätte, nende jaoks on täiesti uus olukord – nad ei ole inimesi näinud ja ei ole kunagi õue saanud," meenutas loomapäästegrupi juht Heiki Valner.

Mõisamaa ütles, et kutsikavabrikutest jõuab viimasel koeri üsna sageli varjupaika.

"Meil on sellel aastal olnud juba neli sellist juhtumit, kus on suuremad kutsikavabrikud, kust on tulnud juba mitukümmend looma – 20, 30. Kutsikavabrikud on Eestis kahjuks, aga hästi hea meel on, et põllumajandus ja toiduamet teeb head tööd ja on hakanud rohkem vihjeid kontrollima ja päästma koeri kutsikavabrikust," lausus Mõisamaa.

Heiki Valner ütles, et sellised vabrikud töötavad nii kaua, kuniks jätkub neid, kes on nõus loomi taolistest kohtadest ostma.

"Kahjuks turg tingib, et see äri üldse toimub. Nii kaua, kui inimesed on valmis neid loomi ostma, nii kaua see asi ka tekib. See tuleb teha neil võimalikult keeruliseks," ütles Valner.

Sillamäelt päästetud koertele annetatakse nii sööki kui ka pesakesi. Kodu pakkujaid on ligi 400 ning avaldusi kaalutakse põhjalikult. Sellistest oludest pärit koera sotsialiseerimine ja õpetamine nõuab tõsist vaeva. Jõulud ja aastavahetuse veedavad enamus neist koerakestest aga juba oma uues kodus.