Raske ja koristamata lumi tekitavad parklates probleeme

Kaubanduskeskuste juures on parklad autosid täis, sest on jõuluostude tegemise aeg. Inimesed rääkisid "Aktuaalsele kaamerale", et suuremad probleemid ongi praegu just parkimisega.

"Ma arvan, et parkimiskohad korrusmajade ees on vast kõige suurem probleem," ütles Peeter.

"Majade ees parklate puhastamine. Linnatänavad - mõned linnaosad on paremini puhastatud kui teised," ütles Eve.

"Võib-olla maal on veidi raskem, võib-olla teid ei lükata lahti, aga ma alles hiljaaegu panin talverehvid alla ja nüüd läks päris mõnusaks," rääkis Keit.

Parkimisel on kohtades, kus lumi koristamata, olnud viimastel päevadel palju plekimõlkimist, sest on kitsas ja manööverdada keeruline.

"Parklates tuleb olla endiselt tähelepanelik, parklate reeglid ikkagi meelde tuletada. Paljud parklad on meil parema käe reeglitega ehk parem käsi on eelisõiguses. Lisaks on kohalt saamine aeglasem, pidurdamine aeglasem ja ruumiga kitsas," selgitas politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalve keskuse välijuht Ragnar Jänes.

Kuigi nädala alguses ennustati keerulisi ilmaolusid, oli tavaline talvine nädalalõpp.

"Hea meel, et see jäävihm meile ei saabunud ja nädalavahetus on liikluses olnud üsna tavapärane. Reedel ei olnud ühtegi kannatanutega liiklusõnnetust ja laupäeval neli kannatanuga liiklusõnnetust, kus neli inimest viidi haiglasse. Need olid muud põhjused, mitte tingitud teeoludest," rääkis Jänes.

Politsei soovitab jätkuvalt liikluses arvestada ilmastikuoludega, jälgida kiirust ja olla kannatlik.