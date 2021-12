Transpordiamet: libedus võib ilmuda ootamatult

Reedel on teeolud muutlikud ning libedus võib tekkida ootamatult, hoiatas transpordiamet.

Reede pärastlõunal olid põhi- ja tugimaanteed soolaniisked. Mandril sadas üksikutes kohtades nii lund, lörtsi kui jäävihma. Temperatuurid olid allpool nulli.

Prognoosi kohaselt õhtul ja öösel sajuhood jätkuvad üle Eesti. Teetemperatuurid püsivad miinuspoolel ning külmunud pindadele langev sadu võib tekitada teedele jäise kihi.

Amet hoiatab, et teeolud on muutlikud ning libedus võib ilmuda ootamatult. "Tee on libe, vali vastav sõidukiirus."

Infot teeolude kohta leiab lehelt tarktee.ee.