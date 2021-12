Kajar Lemberi kriminaalasi lõppeb osaliselt oportuniteediga

Kui kohus selle taotluse rahuldab, tasuvad süüdistatavad kohustustena riigile ligikaudu 60 000 eurot ja konfiskeeritakse rahapesu objektina üks kinnistu. Seejärel jätkatakse kohtumenetlust Lemberi osas toimingupiirangu rikkumise ja altkäemaksu võtmise süüdistuse üle, samuti on kohtu all inimene, kellele heidetakse ette Lemberile altkäemaksu andmist.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Kristiina Laasi sõnul on etteheidetavate kuritegude toimumisest iga päevaga möödas üha enam aega.

"Prokuratuur saatis kriminaalasja kohtusse 2019. aasta märtsis ja oleme teinud kõik endast oleneva, et asi kohtus takistusteta sujuks. Paraku on kohtumenetlus meist sõltumatutel põhjustel kulgenud planeeritust aeglasemalt, mistõttu läheneb kuritegude aegumise tähtaeg. Samuti selgus aasta lõpus, et isiklikel põhjustel peab vahetuma kohtunik, mis tähendab, et kohtumenetlust tuleb alustada uuesti," ütles Laas.

Kuna soodustuskelmuse ja rahapesu etteheited on väga mahukad ning asjas on 14 süüdistatavat ja kümme kaitsjat, siis ei ole senist menetluse käiku ja võimalikke takistusi arvestades prokuratuuri hinnangul lähiajal võimalik jõustunud kohtuotsuseni jõuda.

"Oportuniteediga menetluse lõpetamise eeldus on, et inimene on kuriteo toime pannud. Kuigi süüdistuse algset sisu ja mahtu hinnates on ilmne, et süü ei olnud väike, siis kohtupraktika kohaselt võivad süü suurus ja sellest tulenevalt ka teo karistamisväärsus ning inimese karistamise vajadus ajas muutuda," lisas Laas. Seetõttu on prokuratuuri hinnangul põhjendatud soodustuskelmuse ja rahapesu osas menetluse lõpetamine oportuniteediga.

Menetluse lõpetamine oportuniteediga tähendab, et kogutud tõendid kinnitavad etteheidetud kuritegude toimumist, kuid süüdistatavate karistamine kriminaalkorras ei ole vajalik. Süüdistatavad on varem kriminaalkorras karistamata ja pole ka menetluse ajal uusi kuritegusid toime pannud, seega on alust arvata, et nende mõjutamine kriminaalkaristuse asemel riigi tuludesse makstava rahalise kohustusega on piisav.

Kui kohus prokuratuuri taotlused kinnitab, tasuvad süüdistatavad riigile kohustustena ligikaudu 60 000 eurot ja konfiskeeritakse rahapesu objektina kinnistu. Menetluse käigus tekkinud kaitsjatasud jäävad süüdistatavate kanda. Soodustuskelmusega tekitatud kahju väljanõudmisega tegeleb PRIA haldusmenetluses. Otsuse menetluse oportuniteediga lõpetamise osas teeb Tartu maakohus.

Kohtumenetlus korruptsioonikuritegude osas jätkub 11. jaanuaril. Süüdistuse järgi soovis endine Tartu abilinnapea Lember ühel Tartu linna kinnistul Roosi tänaval arendada isiklikku äriprojekti ja oli 2016. aastal abilinnapeana seotud selle kinnistu arendamisega seotud otsuste vastuvõtmisega. Kuna isikliku ja majandusliku huvi tõttu oleks ta pidanud end kinnistu otsustamisprotsessidest taandama, pani ta süüdistuse järgi toime toimingupiirangu rikkumise suures ulatuses. Lisaks lubas ta süüdistuse kohaselt tagada Tartu kesklinnas ühe trepi renoveerimise rahastuse linna eelarvest ja nõustus ning asus kasutama temale vastutasuks pakutud altkäemaksuna käsitletavat hüve. Üht inimest süüdistab prokuratuur altkäemaksu andmises.