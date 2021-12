Herem: mitmikraketiheitjad peaksid kaitseväel olema 2024. aastaks

Kaitseväe struktuuri lisandub regionaalse tuleulatusega mitmikraketiheitjate üksus, teatas kaitseministeerium esmaspäeval.

"Ma loodan, et Eesti kaitseväe käes võiks selline vahend olla 2024. aastal, Läti ja Leedu on aasta hiljem valmis neid asju hankima," ütles Herem.

Heremi sõnul on praeguse seisuga kavas osta kuus raketiheitjat. "Oleme teinud turu-uuringuid, palju see maksma läheb, palju suudame ülal pidada, palju laskemoona hankida. See kõik selgub, loodan, et leping selle hankeks korraldatakse veel järgmise aasta sees," lausus ta.

Näiteks Poola kavatseb mitmikraketiheitjaid osta USA-lt 12 ning ühe hinnaks on umbes 20 miljonit eurot.

Heremi sõnul peaks raketiheitja laskekaugus olema kuni 350 kilomeetrit, mis annab võimaluse vajadusel ka näiteks Lätit toetada.

"Siin me räägime regionaalsest heidutusest ehk me pole enam olukorras, kus me tulevahendid on nii lähedal, et vastase suurtükivägi saab neid mõjutada. Me saame olla kaugel oma toetavatest üksustest ja oleme parem kaitstud, teiseks saame tabada vastase sihtmärke väga kaugel. Me saame lasta näiteks Lätti, toetamaks mingit sõjategevust Lätis. Ma arvan, et see on väga oluline, et suudaksime üksteist toetada," lausus Herem.

"Tõenäoliselt hangime sellise süsteem, mida on lihtne liigutada 100 kilomeetrit ja siis tulistada," ütles Herem ja lisas, et meie lähimatel liitlastel, lätlastel ja leedukatel, on plaan samasugused süsteemid hankida.