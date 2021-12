Auvere elektrijaam on taas töös

Eesti Energia Auvere elektrijaam läbis teisipäeval käivitusfaasi ja kolmapäeval pakkus energiakontsern seda turule poolel võimsusel, mis on ettevõtte sõnul tavapärane tsükkel pärast käivitamist.

"Pakkusime tänaseks turule kõiki seitset plokki ja toodame võimsusel ligikaudu 950 megavatti ehk tasemel, mis jaamad on suurema osa detsembrikuust on töötanud. Neile on lisandunud elektritootmise panus ka teistelt Eesti Energia juhitavatelt tootmistelt, nagu Iru elektrijaam, Enefit280 tehas või Paide koostootmisjaam," kommenteeris Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts energiakontserni tootmisvõimekust.

Auvere jaamas viidi sügisperioodil ühtlasi läbi modifitseerimine, et tõsta uttegaasi põletusvõimekust. Jaam on suuteline töötama nii, et kasutab kütusena põlevkivi vaid 15–20 protsenti ning ülejäänu moodustavad puidujäätmed ja uttegaas.

Eesti Energia sõnul tõstab süsinikdioksiidi (CO2) intensiivsuse vähendamine Auvere kui efektiivseima juhitava jaama konkurentsivõimet.

610 miljonit eurot maksma läinud Auvere elektrijaama ehitas General Electric ning see ühendati elektrivõrguga esmakordselt 2015. aasta mais. Eesti Energia võttis Auvere elektrijaama ehitajalt üle 2018. aasta augustis, enne seda opereeris seda ehitaja General Electric.

Üleandmise hilinemise eest tasus General Electric 106 miljonit eurot ja järgnenud kahe aasta pikkuse garantii perioodi eest jõuti samuti kokkuleppele.

Nimelt sõlmis Eesti Energia tütarfirma Enefit Power tänavu augustis General Electricu tütarfirmadega Auvere elektrijaama töökindluse nõude rikkumise osas kompromissleppe, ettevõte kompenseerib Enefitile kahjud 30 miljoni euro ulatuses.