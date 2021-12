Rahandusminister: arutlusel on ka gaasivõrgutasu vähendamine

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et valitsus arutab ühe energiahindade hinnahüppe leevendamise meetmena ka gaasivõrgutasude vähendamist poole võrra.

Ministri sõnul on ta optimistlik, et valitsus otsustab meetme kehtestamise neljapäeval. Ta lisas, et gaasivõrgutasude vähendamine oleks sarnaselt elektrivõrgutasude meetmega väga kiiresti rakendatav ja tarbijatele juba järgmise kuu arvel kajastuv otsus.

Samuti arutatakse Pentus-Rosimannuse sõnul neljapäeval varem vaid vähemkindlustatutele suunatud energiahindade tõusu kompensatsiooni maksmist ka neile, kelle sissetulek jääb allapoole eelmise aasta mediaanpalka ehk 1052 eurot.

Valitsus kinnitas elektrihinna tõusu tõttu välja töötatud toetuse põhimõtted, millega kompenseeritakse kõigile tarbijatele elektri võrguteenuse tasust 50 protsenti, oktoobri lõpus. Soodustus kehtib oktoobrist märtsini tarbitud elektri kohta ja meetme maht on üle 88 miljoni euro.