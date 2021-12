Facebook teatas, et nende faktikontroll on tegelikult arvamus

USA sotsiaalmeediahiiglane Facebook tunnistas kohtus, et nende faktikontroll, mida nad kasutavad postituste valideerimiseks, on tegelikult arvamus.

Facebooki ülestunnistus tuli tänu tuntud ajakirjaniku John Stosseli algatatud kohtuasjale.

Stossel postitas paar videot, mis oli seotud kliimamuutustega. Kumbki video ei seadnud kahtluse alla, kas kliimamuutused on tõelised. Videod rääkisid üldse muudest teemadest, nagu metsa majandamisest ja tehnoloogia kasutamisest, et kohaneda muutustega, vahendas New York Post.

Facebooki faktikontrollija Science Feedback sildistas need Stosseli arvamused aga valeks või millekski, mil puudub kontekst.

Stossel pöördus seetõttu kohtusse.

Facebook väitis, et firma pole Science Feedbacki otsusega seotud.

"Need faktikontrolli poolt pandud sildid pole valed ega laimavad, see on põhiseadusega kaitstud arvamus," teatas Facebook.

Sarnase probleemiga seisis silmitsi ka USA ajaleht New York Post. 2020. aastal avaldas leht kolumni, kus Steven W. Mosher väitis, et koroonaviirus võis lekkida Wuhani laborist. Facebooki faktikontroll sildistas selle valeks.

Faktikontrollitööstust rahastavad tihti tehnoloogiahiiglased ja mittetulundusühingud, seetõttu ei pruugi vahekohtunikud olla alati erapooletud.