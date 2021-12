Kiik: see viirus saab kõik inimesed kätte

Valitsuse neljapäevane otsus lubada uusaastaööl ja ööl vastu 2. jaanuari hoida meelelahutusasutused lahti kauem kui kella 23-ni oli kompromiss reaalse olukorraga, ütles Kiik.

"Praegu on soovitus veeta pühad pereringis, väikeses seltskonnas. Kui inimesed soovivad siiski seda tähistada väljas, pole mõistlik öelda, et 23.00 tuleb kõigil peolt lahkuda, et tund aega baari või pubi ees oodata. On mõistlik aastavahetuspeod ära teha, aga kindlasti see eeldab nakkusohutuse reeglite täitmist, sümptomitega koju jäämist ja loomulikult vaktsineerimist, sest see on, mis kaitseb," lausus Kiik.

Kauemaks kui kaks ööd kahjuks olukord piirangutele leevendusi teha ei võimalda, lisas Kiik.

Kiige sõnul tähendab praegu Euroopas hoogu koguv koroonaviiruse omikroni tüvi, et ainuke abivahend on vaktsineerimine.

"Loota praeguses pandeemiaolukorras sellele, et viirus lähe minust kuidagi mööda või et mul on kaitse sellepärast, et mu naabrid on vaktsineeritud – seda ei juhtu. See viirus saab kõik inimesed kätte. Nüüd sõltub, kas me oleme selle vastu kaitstud, vaktsineeritud või me läheme nii-öelda loteriid võtma ja loodame parimat, aga peame valmis olema, et lõpetame haiglas," lausus ta.

Viimaste päevade nakatunute arvu kasv on Eestit taas nihutamas oranži ohustsenaariumi suunas. Kiige sõnul on peamine mõõdik olukorra hindamiseks ja piirangute üle otsustamiseks haiglaravi vajajate hulk.

"Kolmanda laines oli haiglaravi vajadus väiksem kui teises. Kui suudame hoida kõrget vaktsineeritusega hõlmatust, siis on võimalik, et lisapiiranguid vaja ei lähe. Kui me näeme, et tõhustusdoose piisavalt ei tehta ja huvi vaktsineerimise vastu on leige ja vajadus haiglaravi järele kasvab, siis tuleb kaaluda uusi piiranguid, aga plaan A on hoida ühiskond avatuna," lausus Kiik.