Koroonaviiruse omikroni tüvi on nüüd Helsingis domineeriv

Helsingi Ülikooli Haigla (HUS) diagnostikaosakonna juht Lasse Lehtonen ütles reedel, et koroonaviiruse omikroni tüvi on nüüd Helsingi piirkonnas domineeriv variant.

"Omikroni koroonaviiruse variant levib Helsingi ja Uusimaa piirkonnas kiiresti," ütles Lehtonen.

Lehtoneni sõnul levib omikroni tüvi nii kiiresti, et nakatunud inimesed peavad selle läbi põdema vaktsineerituse juures, mis neil hetkel on.

Omikroni tüvi tuvastati Soomes esimest korda umbes kolm nädalat tagasi. Nädal tagasi tuvastati omikroni tüvi ainult kuuel protsendil koroonapositiivsetel, reedel oli see näitaja juba üle 50 protsendi, vahendas Helsingin Sanomat.

"Kahjuks tundub, et jõuluaeg tuleb raske. Nakatumisi on rohkem ja see väljendub paratamatult ka haiglaravi vajaduses," ütles Lehtonen.