Suri Pariisi Pompidou keskuse loonud arhitekt

Rogers, kes muutis Londoni siluetti selliste ehitistega nagu Millennium Dome ja "Cheesegrater", suri laupäeva õhtul, teatas Press Association viitega suhtekorraldusfirma Freud Communications juhile Matthew Freudile.

Rogers projekteeris 1977. aastal avatud Pompidou keskuse koos Itaalia arhitekti Renzo Pianoga.

Prantsuse presidendi Georges Pompidou (võimul aastatel 1969-1974) järgi nime saanud hilismodernistlikus stiilis kultuurikeskuses asuvad avalik raamatukogu, Euroopa suurim moodsa kunsti muuseum Musée National d'Art Moderne ja Akustika ja Muusika Uurimise ja Koordineerimise Instituut (IRCAM). Asukoha tõttu on keskus tuntud ka kui Beaubourg.

Rogersi tuntud tööde hulka kuuluvad ka Strasbourg'is Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu lähistel asuva Euroopa Inimõiguste Kohtu hoone.

Samuti on tema projekti järgi ehitatud Three World Trade Center New Yorgis ning rahvusvahelised lennujaama terminalid Madridis ja Londoni Heathrow's.

2007. aastal pälvis ta Pritzkeri arhitektuuriauhinna.