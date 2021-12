ERM-i arhitekt: muuseumi kõrval tuleb keelata ehitus

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) maja projekteerija, arhitekt Tsuyoshi Tane tunnistas, et ERM-i ümbruse areng ei ole edenenud suunas, mida ta 2006. aastal maja projekteerima hakates ette kujutas ning enim häirib teda see, et kortermajad on trüginud ERM-ile liiga lähedale.