Putini aastalõpu pressikonverents saab seekord läänes tähelepanu

Vene presidendi Vladimir Putini neljapäeval toimuv tavapärane aastalõpu pikk pressikonverents leiab aset ajal, mil lääs kardab, et Kremli viimaste päevade sõjakad avaldused viitavad peatsele sõjalisele eskalatsioonile Ukrainas.

Moskva esitas läinud nädalal läänele ulatuslikud julgeolekunõuded, öeldes, et NATO ei tohi vastu võtta uusi liikmeid aga rajada endistesse Nõukogude vabariikidesse uusi baase.

Putin kasutab aastalõpu pressikonverentsi tavaliselt Venemaa majanduslikku võimekust illustreerivate näitajate esiletoomiseks, kuid Lääne sanktsioonid on süvendanud riigi kasvavaid majandusraskusi.

Hoogustuv inflatsioon ja pandeemia on lisanud rahapuuduses venelaste probleeme ning koroonaviirus on nõudnud Venemaal rohkem inimelusid kui üheski teises Euroopa riigis, seda hoolimata tasuta kodumaiste vaktsiinide laialdasest kättesaadavusest. Riigi statistikaameti andmeil on Covidi tagajärjel surnud umbes 520 000 Venemaa elanikku.

Pressikonverentsil, mis leiab aset samal päeval kohtuprotsessiga lugupeetud inimõigusorganisatsiooni Memorial üle, oodatakse ka küsimusi võimu kriitikute enneolematu vahistamislaine ja meedia survestamise kohta.