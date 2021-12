Valitsus jätkab piirangutega ka pärast 10. jaanuarit

"Nii nagu iga kahe nädala tagant, vaatasime ka täna Covidi kontrollimeetmed ja otsustasime nende meetmetega jätkata. Ka peale 10. jaanuarit need meetmed sellisel kujul jätkuvad ja ei ole põhjust neid muutma minna," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

Piirangutega jätkamise põhjenduseks tõi peaminister nii omikroni tüve leviku, nakatumise tõusu kui ka selle, et vaktsineerimata inimesed jõuavad haiglasse.

"Meil on olnud alates novembri algusest koroonaviiruse leviku langus, aga eelmisel nädalal see langus peatus ja tänaseks on ta jälle asunud tõusuteele. Me oleme uuesti oranžil riskitasemel," lausus Kallas.

Kallas rääkis, et esialgsetel andmetel on omikroni tüvi kolm korda nakkavam kui delta tüvi ning nakatumise tõus võib olla väga järsk. Kallas rõhutas, et vaktsiin on siiski omikroni tüve vastu tõhus.

Kallas ütles, et valitsus otsustas ka pikendada politsei- ja piirivalveameti kaasamist terviseameti ülesannete täitmisse kuni 14. märtsini. Selleks eraldas valitsus ka lisaraha.