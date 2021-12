Terviseameti laos riknenud väikelaste mitmikvaktsiin asendatakse alles märtsiks

Juunikuus terviseameti külmlao rikkega käest läinud väikelaste heksavaktsiini asemel on pered pidanud leppima samade haiguste kaitseks mitme süstiga. Kuue haiguse vastu kaitset andev mitmikvaktsiini tarne taastub alles märtsist.

Lisaks AstraZeneca koroonavaktsiinile läks terviseameti külmlao rikke käigus hapuks ka väikelaste mitmikvaktsiinide varu. GSK toodetav Infanrix Hexa andis ühe süstiga kaitse kuue haiguse vastu - difteeria, teetanus, läkaköha, lastehalvatus, Hib-nakkus (meningiidi põhjustaja), B-hepatiit. See on mõeldud kuni kolmeaastastele lastele.

Üle kaheaastastel lastel, kes ei ole veel heksavaktsiiniga revaktsineeritud, lükatakse see edasi, kuni järgmine Infanrix Hexa tarne Eestisse jõuab. Tarneraskused kestavad siiani.

"Praeguse teadmise järgi saab üle 24 kuu vanuste laste revaktsineerimist Infanrix Hexaga jätkata märtsist 2022," ütles terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas. "Kõiki perearste informeeritakse vaktsiini saabumisest."

Haigekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink ütles ERR-ile, et paar tuhat last on jäänud mitmikvaktsiini ootele.

"Saabub 5000 doosi, mis katab ära vahepealse augu ja sellest jagub ka veel paar kuud ette," ütles Trink. "Uus suurem hange on ka juba käimas, selle tulemused selguvad uue aasta alguses, see on kate tulevikku."

Alternatiivina on saanud asendada ühe süsti kolmega. Asenduseks kasutatav tetravaktsiin kaitseb difteeria, teetanuse, läkaköha ja lastehalvatuse vastu, ent Hib-nakkuse ja B-hepatiidi vastu tuleb kaks süsti lisaks saada.

Külmlao rikke järel võeti Eestis kasutusele ka uued kuuekomponentsed vaktsiinid, Sanofi Pasteur'i toodetud Hexacima ja Hexyon, ent need vaktsiinid on näidustatud kuni kaheaastastele lastele.

"Hexyoni on hetkel laos 28 000 doosi olemas ja seda saab vaktsineerimiseks kasutada," ütles Kaas.