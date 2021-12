Reoveeuuring: viiruse levik on langustrendis, omikroni osakaal suureneb

"Me näeme pigem viiruse stabiliseerumist ja taandumist, nii et üle-eestiline pilt läheb viiruse üldise taseme osas paremaks," sõnas uuringu juht, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson.

"Loomulikult nagu karta oli, siis ka omikrontüve tase tõuseb," ütles Tenson, lisades, et kõige rohkem esineb uut viirustüve Tartus, Pärnus ja Raplas. "Hea uudis on see, et ta pole kuskil veel valdavaks saanud. Tõusu näeme, aga omikron ei ole meil kõike veel üle võtnud."

Tensoni sõnul viiruse leviku langustrend reovees jätkub. "Mitte nii kiiresti kui varem, aga pigem on olukord stabiilne, me ei näe mingisugust meeletut tõusu või tõusu jätkumist. Pigem on sel nädalal viiruse tase jälle alla läinud," sõnas ta.

"Nagu karta oli, siis näiteks Tartu on meil tulipunktis see kord jälle igast otsast. Viirust on palju, on koolide kolded ja omikroni ka, nii et mõlema parameetri – nii viiruse üldise taseme kui omikroni protsendi osas paistab Tartu silma," ütles Tenson.