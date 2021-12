Pärnu väikeloomaaia varaanid said tänavu kaks järglast

Pärnu väikeloomaaias on üle seitsmekümne mao, sisaliku, kilpkonna ja ämblikuga, kes valdavalt on mürgised. Aasta rõõmsad sündmused on need, kui mõnel loomadest järglasi sünnib.

Varaanid sündisid mais ja kasvavad ligi kahemeetristeks.

"Meie elukad jah enamasti kooruvad munast. Kusjuures see algas juba eelmisel aastal peale, sellepärast varaanimunad hauduvad üle 200 päeva. Kui me võrdleme kanaga, kellel on kuskil üle kuu aja ja tuleb juba tibupoeg välja, siis varaanil võtab see üle 200 päeva," rääkis Pärnu MiniZoo omanik Peeter Põldsam.

Peaaegu oleks tulnud teinegi beebiuudis. "Kaimanid tegelesid selle küsimusega, aga nad on alles noored ja meie emane kaiman küll munes igavese portsu, 19 muna, aga see oli proovipartii alles seekord, need olid viljastamata munad," ütles Põdsam.

"Hauduma pidin mina inkubaatoris. Aga ma olen täiesti veendunud, et järgmisel aastal teeme korraliku partii," rääkis Põldsam.

Kui pidevalt olla koos mürgiste elukatega, siis mõni neist ka hammustab. Siin võtab Põldsam Gaboni rästiku külje alt ära tema mürgihamba, rästikul nimelt hambad vahetuvad. See rästik on siin kõige mürgisem, Põldsam on õnneks hammustada saanud pisut leebematelt roomajatelt.

"Kui me räägime mürkmao hammustusest, siis kolm korda. Loogiline, et see on alati enda lohakus, selles peab alati iseennast süüdistama pärast," rääkis Põldsam. "Mul ei ole mitte midagi erilist hullu juhtunud, et ainult mingi pool päeva haiglas istumist, kaks nädalat uskumatult valusat kätt. See on kõik väga leebe. /../ Kui sa saad sellise natukenegi ohutuma eluka käest hammustada ja see on meeldejäävalt valus, see distsiplineerib inimest väga hästi," rääkis ta.