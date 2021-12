Biden allkirjastas seaduse impordikeelu kohta Xinjiangist

Eelmisel nädalal kongressis heakskiidetud seaduseelnõu kohustab USA presidenti kehtestama sanktsioonid Hiina ametnikele, kes vastutavad inimõiguste rikkumiste eest Xinjiangis.

"See on kõige olulisem ja mõjukaim samm, mida USA on seni astunud Hiina kommunistliku partei orjatöö kasutamise eest vastutusele võtmiseks," ütles eelnõu algataja vabariiklasest senaator Marco Rubio avalduses.

Peking sarjas nädal tagasi karmisõnaliselt uusi USA sanktsioone ja lubas võtta kasutusele kõik vajalikud meetmed, et kaitsta Hiina firmasid Washingtoni meetmete eest, mis võtavad sihikule uiguuri vähemuse kohtlemise Xinjiangi provintsis.

"Hiina on selle suhtes äärmiselt rahulolematu ja seisab sellele kindlalt vastu," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin.

USA senat hääletas ühehäälselt sisuliselt täieliku impordikeelu poolt seoses kahtlustega, et Hiina kasutab sunnitöölisi.

"Me teame, et see toimub hirmutava, jubeda kiirusega genotsiidiga, mida me praegu näeme," ütles senaator Marco Rubio, kes tõi impordikeelu senati ette pärast seda, kui selle kiitis heaks esindajatekoda.

Mõned USA ettevõtted on väljendanud muret Uiguuride Sunnitöö Ennetuse Akti suhtes, mis keelab kõik tooted regioonist, kui ei esitata selgeid tõendeid, et nende tootmine ei hõlmanud orjust.

Xinjiang on suur puuvillatootja ning hinnanguliselt 20 protsenti rõivastest, mida Ühendriigid igal aastal impordivad, sisaldavad regioonist pärit materjale.

Inimõiguslaste sõnul hoitakse enam kui miljonit uiguuri ja teisi turgikeelseid moslemeid laagrites, mille eesmärgiks on juurida välja nende islamiusu traditsioonid ning sundida neid assimileeruma Hiina hani rahvusest enamusega.

Peking on nimetanud neid laagreid kutseõppekeskusteks ning väidab, et sarnaselt Lääneriikidele on selle eesmärk vähendada radikaalse islami mõju.

Ühendriigid on nimetanud Hiina tegevust genotsiidiks ning koos Austraalia, Suurbritannia ja Kanadaga kavatsetakse selle küsimuse tõttu kehtestada Pekingi taliolümpiamängudele tuleval aastal diplomaatiline boikott.