ÜRO-l on andmeid tsiviilisikute massimõrvast Myanmaris

ÜRO ametiisiku sõnul on organisatsioonil usaldusväärseid teateid, mille kohaselt Myanmaris tapeti ja põletati vähemalt 35 tsiviilisikut, sealhulgas kaks abitöötajat. Ta nõudis valitsuselt juurdluse algatamist.

"Ma mõistan hukka selle räige intsidendi ja kõik rünnakud tsiviilisikute vastu kogu riigis, mis on rahvusvahelise humanitaarõigusega keelatud," ütles pühapäeval ÜRO humanitaarasjade asepeasekretär Martin Griffiths.

"Kutsun ametivõime üles viivitamatult alustama juhtumi põhjalikku ja läbipaistvat uurimist," ütles Griffiths. Ta märkis, et kaks vabaühenduse Päästke Lapsed töötajat on jäänud teadmata kadunuks pärast seda, kui nende sõidukit ühena paljudest riigi idaosas Kaja osariigis rünnati ja seejärel põletati.

Hunta vastu võitlemiseks on tekkinud üle riigi rahvakaitsejõudusid (PDF), mis on viinud sõjaväe verisesse ummikseisu, kus leiavad aset kokkupõrked ja kättemaksuaktsioonid.

Laupäeval levisid sotsiaalmeedias fotod, kus näidati kahte põlenud veoautot ja ühte sõiduautot, mis olid täis söestunud surnukehi. Väidetavalt tehti fotod Kayahi osariigis asuval maanteel Hpruso omavalitsuses.

Kohaliku rahvakaitserühma liige ütles, et võitlejad leidsid autod laupäeva hommikul. Eelnevalt olid nad kuulnud, et sõjavägi peatab Hprusos pärast reedel toimunud kokkupõrkeid võitlejatega autosid.

Analüütikute sõnul on rahvakaitserühmitused suutnud armeed oma efektiivse tegevusega üllatada.

Varem sel kuul teatas USA, et on nördinud usaldusväärsete aruannete pärast, mille järgi Myanmari sõjavägi on Sagaingi piirkonnas kinni võtnud 11 külaelanikku, sealhulgas lapsi, ja põletanud nad elusalt.

"Meid kohutab vägivald, mis on suunatud süüta tsiviilelanike ja meie töötajate vastu, kes on pühendunud humanitaarabilised, kes toetavad miljoneid hädasolevaid lapsi üle Myanmari," ütles heategevusorganisatsiooni Päästke Lapsed tegevjuht Inger Ashing.

Oktoobris teatas Päästke Lapsed, et selle esindus Thantlangi linnas hävis hunta mürsutules, mis tegi maatasa ka mitu elumaja.