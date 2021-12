E-kaardid tekitavad suure ökoloogilise jalajälje

Kõige tavalisema, ilma manuseta e-kirja saatmise ökoloogiline jalajälg võib olla vähemalt neli grammi süsihappegaasi heidet. Suurte manustega e-kirjad võivad tekitada koguni kuni 50 grammi süsihappegaasi. Võrdluseks – keskmine Eesti sõiduato eraldab 130,1 grammi süsihappegaasi kilomeetri kohta.

"E-kaardid on ilusad värvilised, nad on disainitud väga ilusasti, kunstnikud on seal väga palju tööd teinud ja seetõttu on äärmiselt kahju neid sellisena digitaalsesse prügikasti saata, ära kustutada. Tahaks neid säilitada, aga samas nende hoidmine kusagil serverites tähendab ikkagi seda, et nende üleval pidamiseks - et nad on iga hetk valmis inimesele uuesti kuvama neid e-maile, st et kusagil kogu aeg kulub elektrit selleks - tuleb seda serverit töös hoida," kommenteeris ökoloog Mihkel Kangur.

Lisaks jõulukaartidele jätavad suure jalajälje ka ettevõtete uudiskirjad, mille hulk pühade eel mitmekordistus.

Nagu olmeprügi puhul, tuleb ka digitaalset prügikasti aeg-ajalt tühjendada. Digitaalne prügi ei koosne aga ainult e-kirjadest. Väga suur hulk sellest asub hoopis pilvekeskkondades.

"Me teame, et andmeid tuleb maailmas kogu aeg eksponentsiaalses koguses juurde ja juba tänaseks moodustab andmekeskuste energiatarve neli protsenti kogu maailma energiatarbest. Aastaks 2025 on prognoositud, et see number kahekordistub. Seetõttu tulebki tähele panna seda, et ka nendes pilvekeskkondades dubleeritud andmed oleksid korrastatud ja regulaarselt puhastatud," ütles Telia Eesti tehnoloogiajuht Andre Visse.

Jaanuari lõpus toimub järgmine digitaalne koristuspäev, millega nii ettevõtted kui ka eraisikud liituda saavad.