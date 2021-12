Narva elektrijaamad hakkavad Tartu vesinikubussidele kütust tootma

Narva elektrijaamad toodavad vesinikku oma tarbeks alates jaamade käikulaskmisest. Suure soojusjuhtivusega vesinikku kasutatakse generaatorite jahutamiseks. Samas on veest elektrolüüsitud vesinik kõrge kvaliteediga ja seda võiks ka vesinikubussidele kütuseks pakkuda.

"Suur ühistranspordi buss näiteks, see tarbiks aastas umbes kümme tonni vesinikku. Me suudame täna kahe elektrijaama peale kokku toota umbes 20-25 tonni aastas. Me oleme täna võimelised seda kindlasti ka müüma, sest meie enda vesiniku tarve on palju väiksem," ütles AS Enefit Power juhatuse esimees Andres Vainola.

Praegu jätkub elektrijaamadel vesinikku vaid mõnele bussile. Kuid nõudlus kasvab kindlasti.

"Me praegu töötame koos partneritega välja justnimelt seda vesinikutootmist enda Balti elektrijaamas. Vesiniku tsisternautod võiksid liikuda näiteks Tartu vahet. Ma tean, et Tartu linn plaanib võtta kasutusele esimesed kolm vesinikubussi. See oleks just see võimalus, kus me saaksime sellest alustada," lisas Vainola.

Kuigi Narva elektrijaamades on vesinikku elektrolüüsitud juba üle poole sajandi, on laiem huvi selle vastu tekkinud koos rohepöördega.

"Katsed käivad. Hetkel on võimsust neil täpselt nii palju, et need kolm bussi saaks aastas ära sõidutada. Aga kui see katse õnnestub, siis kindlasti on võimalik siit edasi liikuda, sest küsimus ei ole mitte vesiniku tootmises, vaid kuidas seda transportida," kommenteeris Eesti president Alar Karis.

Andres Vainola sõnul ongi praegu vesiniku kasutamise juures suuremateks probleemideks tankimine ja transport, millele otsitakse sobivaid lahendusi partnerite Alexela ja GO Grupiga.