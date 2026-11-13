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Lastearstid paluvad Vahtrasel Nutri-Score'i otsus ümber vaadata

Eesti
Liina Vahtras
Liina Vahtras Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Laste ülekaalulisuse probleemi süvenemisele viidates palub Eesti Lastearstide Selts majandusminister Liina Vahtrasel toetada toidumärgistussüsteemi Nutri-Score vabatahtlikku kasutuselevõttu.

Sel nädalal jättis Vahtras toidutootjate tugeva kriitika alla langenud Nutri-Score'i määruse eelnõu kooskõlastamata, sest tema sõnul peaks eelnevalt selle vajadust, alternatiive ja mõjusid analüüsima. Ka ei selgu eelnõust Vahtrase sõnul, millist konkurentsiprobleemi lahendatakse ja kui suur on Eesti ettevõtjate huvi märgist kasutada.

Lastearstid kirjutasid seepeale Vahtrasele, et erinevate märgistussüsteemide üle peaks toimuma sisuline ja teaduspõhine arutelu. "Kuid see ei tohiks kujuneda põhjuseks, miks tervist toetavate lahenduste kasutuselevõtt määramata ajaks edasi lükkub. Nutri-Score'i kasutuselevõttu on avalikult toetanud mitmed arstide erialaorganisatsioonid, tuginedes teadusuuringutele ja rahvatervise vajadustele," nendivad lastearstid.

Selts toob oma pöördumises välja, et Tervise Arengu Instituudi andmetel on ülekaaluline või rasvunud 31 protsenti esimese, neljanda ja seitsmenda klassi õpilastest. Eriti murettekitav on asjaolu, et laste liigse kehakaalu levimuse suurenemine on toimunud eelkõige rasvumise sagenemise arvelt. "Kui juba peaaegu iga kolmas koolilaps on liigse kehakaaluga, ei saa tervist toetavate lahenduste otsimist määramata tulevikku lükata," märgivad arstid.

Laste rasvumisega kaasneb suurem risk haigestuda 2. tüüpi diabeeti, südame-veresoonkonnahaigustesse ja teistesse kroonilistesse haigustesse. Samuti võib see mõjutada laste vaimset tervist ja elukvaliteeti. Tagajärjed ulatuvad kaugemale üksikisikust, suurendades tulevikus haiguskoormust ja tervishoiukulusid, loetleb selts pöördumises.

Lastearstid rõhutavad, et laste rasvumise probleemi ei ole võimalik lahendada üksnes arstikabinetis ega panna vastutust ainult lastele ja nende vanematele, sest toiduvalikuid mõjutab suurel määral inimesi ümbritsev keskkond. Nad viitavad teadusuuringutele, mis näitavad, et lihtsalt mõistetav toitumisalane märgistus aitab tarbijatel teha teadlikumaid valikuid ning võib motiveerida ka tootjaid parandama oma toodete koostist.

"Mõistame, et Nutri-Score üksi ei lahenda laste rasvumise probleemi. Vajalikud on laiemad ja valdkondadeülesed tegevused, sealhulgas tervist toetav toidukeskkond, kvaliteetse toidu parem kättesaadavus ja perede järjepidev toetamine. Samas on arusaadav toidumärgistus üks praktiline samm tervislikumate valikute lihtsustamiseks," põhjendavad lastearstid ministri poole pöördumist, lisades, et tervist mõjutavate otsuste tegemisel tuleb lisaks majanduslikele kaalutlustele arvestada nende pikaajalist mõju rahvastiku tervisele, töövõimele ja tervishoiukuludele.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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