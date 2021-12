Puudulik lumekoristus läheb Haabersti teehooldajale maksma pea 15 000 eurot

Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov sõnas, et lume- ja libedustõrje kontroll linnaosas on igapäevane.

"Vaatamata linnaosavalitsuse lepingupartneri pikaajalisele kogemusele tänavate hoolduse valdkonnas, sealhulgas ka varasemale kogemusele Haabersti linnaosa tänavate hooldamisel, ei ole ettevõte eelmisel nädalal lumetõrje töödega nõuetekohaselt ja õigeaegselt hakkama saanud. 24. ja 25. detsembril teostatud tööde kvaliteedi kontrollimise käigus tuvastasime puudused nii tööde kvaliteedi kui ka töödeks ettenähtud hooldustsükli aja ületamisel," ütles Siljanov.

"Kahjuks on ka täna veel osad linnaosa tänavad lumepudrused ja raskesti läbitavad, kuid töö tänavate nõutava seisukorra taastamiseks on toimunud terve päev ning Eesti Keskkonnateenused AS on lubanud puudused likvideerida hiljemalt 28. detsembril," sõnas linnaosavanem, kinnitades, et liikumistingimused linnaosa teedel paranevad lähipäevil.

Linnaosavalitsuse tellimusel alustati esmaspäeval Astangu piirkonnas lume väljaveo ja teisaldusega kortermajade hoovide parkimiskohtadelt, alates kolmapäevast on plaanitud hoovide koristus Järveotsa tee piirkonnas.

Haabersti linnaosa tänavaid, kvartalisiseseid teid ja kõnniteid hooldab Eesti Keskkonnateenused AS, kellega sõlmiti hooldusleping kuue aasta peale tänavu 1. juulil.