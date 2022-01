Triinu Hiob: kas Tallinn on Euroopa roheline pealinn ainult suvel?

Tallinn on tõeliselt roheline linn alles siis, kui rohelised liikumisviisid on suuremate takistusteta võimalikud ka talvel, kirjutab Triinu Hiob.

Ma olen jalgrattur. Mitte pühapäevarattur, vaid tööpäevane rattur, sest pühapäeviti ma olen pigem autoroolis ja näen linna läbi mootorsõidukijuhi -2,5 tugevusega prillide.

Kallis Tallinn, suvel värvisid sa rohelisuse suunas püüeldes hulga linnatänavad kenasti punaseks. Ma ei nõustunud toona karmide kriitikutega, kes väljendasid rahulolematust lahendusega. Mul on hea meel, et sa värvisid. Aitäh!

Kallis Tallinn, nüüd on mul sulle palve: hoolitse nende punaste (ja ka mittepunaste) teede eest ka talvel. Muidugi ei ole praegu rattureid liikvel palju, aga neid on. Ilmselt oleks neid rohkem, kui kergliiklemine oleks jätkuvalt pigem aeroobne liikumine kui jõutrenn. Kui rattarajad oleksid hooldatud võrdselt autoteedega.

Palun leia nende teede hooldamiseks tõhusaid sahkasid, mis suudavad teed puhastada (peaaegu) asfaldini. Viru tänava lumeta kivisillutis veenab mind, et see on tehnoloogiliselt saavutatav.

Palun ära lase sahal lükata sõidu- või kõnniteede lund kokku rattarajale. Ja kui sahamees ütleb, et pole parata, ta peab ju kuhugi lume lükkama – ilmselt tal on õigus -, siis mõtle, et vahest läks midagi tee planeerimisel valesti.

Ehk tasuks autode tarbeks, kuid keset kergliiklusteed püstitatud liiklusmärk või valgusfooritulp, millest sahk mööda ei saa, mujale tõsta? Võib-olla saab kohas, kus kitsukesest jalakäijate ja rataste ühiskasutuses teest on suur osa trammipeatuse all ja peatusetagusele ribale ei mahu isegi väike teehooldusmasin, juhtida rattaliikluse mõnele muule tänavale ja võtta ruumi autode arvelt?

Mul on jalgratturi mure. Aga ma usun, et see polegi õieti jalgrattaspetsiifiline mure, vaid kõigi mure, kellel on rattad, kuid pole mootorit. Mina olen isegi eelisseisus. Kui ka mina ja mu jalgratas ümber kukume, ei maga mu korvis imikut. Erinevalt ratastooli sunnitust saan ma oma rattalt maha tulla ja oma sõiduki üle läbimatu koha tõsta. Võrreldes rulaatoriga vanamemmega olen ma võimeline turnima lumehunnikutes. Mul on vedanud.

Kallis Tallinn, sa oled roheline linn alles siis, kui rohelised liikumisviisid on suuremate takistusteta võimalikud ka ajal, mil puud on lehetud. Talv käib meie laiuskraadil peaaegu igal aastal.