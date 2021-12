Lääs ja Venemaa kohtuvad jaanuari keskel mitmes formaadis

USA ja Venemaa peavad 10. jaanuaril läbirääkimisi tuumarelvastuse kontrolli ja Ukraina ümber valitsevate pingete üle, teatas Valge Maja esmaspäeval uudisteagentuurile AFP.

"USA ootab huviga suhtlemist Venemaaga," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja.

"Seejärel kohtuvad Moskva ja NATO esindajad eeldatavasti 12. jaanuaril," lisas pressiesindaja.

Venemaa on teatanud, et on saanud kätte NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi kutse osaleda NATO - Vene Nõukogu istungil, kuid ei ole veel sellele vastust andnud.

Lisaks saab Venemaa tõstatatud teemasid 13. jaanuaril arutada ka Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) kohtumisel 13. jaanuaril, mille liikmeks on ka Ameerika Ühendriigid.

Praeguste diplomaatiliste sammude taustaks on Venemaa toodud rohkem kui 100 000 sõjaväelast Ukraina piiride lähistel ning äärmuseni teravdanud Ukraina-vastane retoorika. USA luure väitel võib Moskva kavandada Ukraina ründamist jaanuaris-veebruaris. NATO ei ole küll pakkunud Ukrainale julgeolekutagatisi, kuid hoiatanud Moskvat agressiooni eest ning lubanud Kiievile julgeolekuabi.

Samas on Venemaa esitanud NATO-le julgeolekunõudmised, mille keskmes on nõue loobuda edasisest laienemisest ning vägede eemaleviimine Vene piirist.