USA ametnik: Biden pakub Putinile pingete vähendamiseks diplomaatilist teed

Neljapäevaks kavandatud telefonikõnes Putiniga ütleb Biden, et "me oleme valmis diplomaatiaks ja diplomaatiliseks teeks edasi", ütles ametnik ajakirjanikele. "Kuid me oleme valmis ka vastama, kui Venemaa tungib edasi Ukrainasse," ütleb Biden ametniku sõnul Putinile.

Ta lisas, et "me oleme jätkuvalt tõsiselt mures Venemaa vägede pärast Ukraina piiri lähedal".

Telefonikõne toimub Kremli palvel, ütles anonüümsust palunud ametnik.

Kaks liidrit arutavad mitmeid küsimusi enne intensiivset diplomaatiat järgmisel kuul, mille käigus kohtuvad Vene ametnikud 10. jaanuaril Genfis USA kolleegidega. Seejärel on venelastel ees eraldi kokkusaamised NATO-s ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis (OSCE).

Diplomaatiliste kontaktide hoogustumisest hoolimata leiab Washington, et olulise edu saavutamiseks peab Moskva Ukraina ümber ohutaseme vähendamiseks rohkem ära tegema.

Venemaa on saatnud piirile kümneid tuhandeid sõdureid, tekitades hirmu, et Kreml on valmis andma korralduse hõivata veel Ukraina alasid. Kuigi seda pole juhtunud, ei ole jõud täiesti staatilised ning on USA ametniku sõnul jätkuvalt suure mure allikaks.

Ta lisas, et Washington tahaks näha vägede naasmist oma tavalistesse väljaõppepiirkondadesse.

Ametnik ütles, et laiemas plaanis muudab mõõgatäristamine sügavama edasimineku vähem tõenäoliseks.

"Lõppmänguni, diplomaatilise lõppmänguni, tähendust omava mõistmiseni jõudmine USA ja Venemaa, NATO ja Venemaa, Ukraina ja Venemaa vahel on tegelikult võimalik ainult keskkonnas, kus me näeme deeskaleerumist," ütles ametnik.

Ametniku sõnul ei ole Genfi läbirääkimistel plaanis Bideni-Putini teist isiklikku​​kohtumist.

Biden räägib peagi ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, kuigi kuupäeva pole määratud, ütles ametnik.

