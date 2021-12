Muski satelliidid olid lähedal kokkupõrkele Hiina orbitaaljaamaga

Starlinki satelliidid jõudsid Pekingi teatel tänavu kahel korral Hiina orbitaaljaamale ohtlikult lähedale, vahendas BBC.

Hiina esitas satelliitide osas kaebuse ÜRO kosmoseagentuurile, kaebuse aluseks olevad juhtumid pole veel sõltumatut kinnitust saanud.

Starlink on SpaceX'i opereeritav internetisatelliidi võrgustik, mille osana on orbiidile viidud pea 1900 tehiskaaslast. Kokku on neid plaanis kosmosesse lennutada 12 000.

Hiina ÜRO-le esitatud kaebuse kohaselt leidsid juhtumid aset tänavu 1. juulil ja 21. oktoobril.

Hiina hinnangul vastutab Muski ohtliku tegevuse eest USA ja rahvusvaheliste kosmoselepingute ignoreerimine võib ohtu sead astronautide elud.

Ka teadlased on avaldanud muret võimalike kokkupõrgete pärast kosmoses ja kutsunud valitsusi üles jagama infot ligikaudu 30 000 satelliidi osas, mis on maa orbiidil.

Eelmisel kuul peatas NASA kosmoseprügiga seotud murede tõttu rahvusvahelises kosmosejaamas planeeritud kosmosekõnni.