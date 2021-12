Utilitas tahab Liivi lahes püsti panna ligi 300 tuulikut

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) on algatanud hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise energiakontserni Utilitas taotlusele rajada Pärnumaa merealale Liivi lahes meretuulepark, kus ettevõte tahab plaani järgi püsti panna kuni 299 tuulikut.

TTJA teatas, et taotluse järgi kavandab Utilitas meretuuleparki, mis koosneb kuni 299 tuulikust, mille omavaheliseks kauguseks on orienteeruvalt üks kilomeeter. Ehitise kasutamise otstarbeks on taotleja märkinud meres paiknevate tuuleelektrijaama rajatiste kaudu elektrienergia ja/või vesiniku tootmise.

Kavandatava meretuulepargi võimsus on kuni 5980 megavatti. Esialgne ehitistealune kogupindala on 150 000 ruutmeetrit, taotletav maksimaalne avaliku veekogu koormatava ala pindala on 301 miljonit ruutmeetrit.

Utilitas OÜ-l tuleb esitada TTJA-le keskkonnamõju hindamise programm nõuetele vastavuse kontrollimiseks 18 kuu jooksul ning keskkonnamõjude hindamise käigus vajalikud uuringud tuleb läbi viia viie aasta jooksul alates keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmisest.

ERR.ee kirjutas detsembri keskel, et riigifirma Eesti Energia ja energiakontsern Utilitas kavandavad Liivi lahte üksteise kõrvale tuuleparke. Kavandatavate tuuleparkide maismaaga ühendamiseks on ettevõtted koostööle asunud.

Eesti Energia ja Utilitas esitasid ühise taotluse, et varasemad merre ja maismaale rajatavate kaabelühenduste riigi eriplaneeringud ja keskkonnamõju strateegilised hindamised ühendataks.

Ettevõtted põhjendavad ühise eriplaneeringu vajadust koostöö ökonoomiaga. "Utilitase kavandatavad Saare-Liivi üks-viis meretuulepargid asuvad Eesti Energia planeeritava Liivi lahe meretuulepargi kõrval ning nii Eesti Energia kui ka Utilitase huvides on meretuuleparkide ühenduse rajamine põhivõrguga," seisab ettevõtete taotluses.

Utilitase ja Eesti Energia riiklik eriplaneeringuala on ligikaudu 4600 ruutkilomeetrit, eesmärgiga meretuuleparkide ühenduse rajamine Eleringi põhivõrguga.