Northvolt avas Rootsis massiivse elektriautode akutehase

Euroopa akutootja Northvolt teatas kolmapäeval, et avas Rootsis suure elektriautode akutehase. Northvolt on esimene Euroopa ettevõte, kes hakkas kontinendil elektrisõidukite jaoks akusid tootma.

"Põhja-Rootsis Skellefteas asuv tehas pani eile öösel kokku esimese patarei," teatas Northvolt.

Tehas toodab liitiumioonakusid elektriautodele ning konkureerib selles valdkonnas USA Tesla ja Aasia akutootjatega.

"Täna on Northvoltil tähtis verstapost, mille saavutamise nimel on meeskond kõvasti vaeva näinud. Esimene element on muidugi alles algus. Me loodame eelolevatel aastatel laiendada Northvolt Etti tootmisvõimust sedavõrd, et võimaldada Euroopal üle minna puhtale energiale," ütles firma avalduses.

Ka Tesla plaanib Euroopas akutehase avada, Aasia konkurendid tegutsevad juba Poolas ja Ungaris.

Northvolt on kindlustanud endale juba 26,5 miljardi euro eest tellimusi Euroopa suurtelt autotoojatelt nagu Saksa BMW ja Volkswagen ning Rootsi Volvo, kellega ta kavandab teist Euroopa tehast.

Tehases rootsikeelse nimega Northvolt Ett (Northvolt Üks) töötab juba 500 inimest ning täisvõimsuse saavutamise korral kasvab töötajate arv 3000-ni.